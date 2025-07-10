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10.07.2025, 15:12

Ученикам русских школ Азербайджана поставили условие

Новости Мира 0 4 206

Власти Азербайджана не планируют закрывать школы с русским языком обучения. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью агентству Report. Однако, по его словам, учащиеся русскоязычных отделений обязаны владеть государственным языком — азербайджанским, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Владимир Федороенко/РИА Новости
Фото: Владимир Федороенко/РИА Новости

Русский язык в школах — преподаватели в дефиците

Министр также признал, что в стране ощущается нехватка учителей русского языка. Несмотря на это, прекращение работы русских классов или школ в целом не рассматривается. В Азербайджане сегодня существует двухъязычная система образования — с отделениями на азербайджанском и русском языках.

На фоне дипломатического напряжения

Тем временем отношения между Азербайджаном и Россией осложнились после инцидента в Екатеринбурге, где 27 июня российские правоохранители задержали группу лиц — граждан России, выходцев из Азербайджана, по обвинению в участии в организованной преступной группе.

Министерство иностранных дел Азербайджана резко отреагировало на действия российских силовиков. В заявлении Баку действия при задержании назвали «неприемлемым насилием» и потребовали проведения расследования. Также был выражен решительный протест временно исполняющему обязанности посла РФ Петру Волокову.

Ответные меры: культурный и парламентский бойкот

Вскоре после этого Азербайджан отказался от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Россией. Кроме того, были отменены все ближайшие российские культурные мероприятия на территории Азербайджана — концерты, спектакли, выставки и фестивали.

Кремль отреагировал сдержанно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу решений Баку.

Облава в редакции Sputnik и дипломатический скандал

Конфликт продолжился 30 июня, когда сотрудники азербайджанских силовых структур пришли с проверкой в редакцию информационного агентства «Sputnik-Азербайджан». Уже на следующий день стало известно о задержании семи работников редакции. Позже пятерых отпустили под подписку о невыезде.

Российское Министерство иностранных дел выразило протест и заявило, что российским дипломатам не дают доступа к задержанным журналистам.

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