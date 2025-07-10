Восстановление Украины оценили в триллион долларов

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что на полное восстановление и модернизацию страны потребуется около 1 триллиона долларов в течение 14 лет . Соответствующее заявление он сделал в ходе онлайн-выступления на заседании донорской платформы на уровне министров в рамках Конференции по восстановлению Украины. Основные положения плана премьер-министр озвучил в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Два фонда – два источника финансирования

По словам Шмыгаля, стратегия восстановления предусматривает создание двух основных финансовых механизмов:

«Фонд Украина» объемом 540 миллиардов долларов – он будет направлен на восстановление разрушенной инфраструктуры и развитие ключевых отраслей. Источниками наполнения фонда должны стать: конфискация российских активов; специальный налог на экспорт сырьевых товаров из России.

Европейский структурный фонд в поддержку Украины объемом 460 миллиардов долларов – его задача заключается в стимулировании частных инвестиций в украинскую экономику. Фонд должен стать платформой для привлечения бизнеса и развития производства.

Поддержка санкций и устойчивость обороны — ключевые задачи

Премьер-министр отметил, что среди приоритетов украинской власти — поддержание и ужесточение санкционного давления на Россию, а также обеспечение ВСУ необходимыми ресурсами для ведения боевых действий. По его словам, текущие военные расходы составляют от 100 до 120 миллиардов долларов в год, однако в условиях мира они могут снизиться до 50 миллиардов.

Бюджетная стабильность — с помощью Европы

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина располагает ресурсами для покрытия бюджетного дефицита в 2025 году. Дополнительную финансовую поддержку обеспечивают международные партнеры.

Так, Министерство финансов Украины ранее сообщило, что объем помощи от Евросоюза в этом году составит 30,6 миллиарда евро. Из них: