Ваша кровь знает, кого вы любите и чего боитесь

Группа крови — это индивидуальная биологическая характеристика каждого человека, определяемая специфическими белками и углеводами на поверхности эритроцитов. Современная классификация была предложена в 1900 году австрийским ученым Карлом Ландштайнером, и с тех пор выделяют четыре основные группы крови: I, II, III и IV, сообщает Lada.kz со ссылкой на donoring.ru.

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Наиболее распространенной считается вторая группа, а самой редкой — четвертая. Группа крови играет ключевую роль при переливании, ведь несоответствие может привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому военным наносят маркировку с указанием группы крови и резус-фактора на форму, а в паспортах многих стран ставят специальный штамп.

Ученые предполагают, что разные группы крови сформировались в процессе эволюции под влиянием образа жизни и питания древних людей. Поэтому людей с одинаковой группой крови нередко объединяют схожие черты характера, физиологии и даже предпочтения в питании.

I группа крови: наследие охотников

Древнейшая из всех, I группа крови досталась людям от неандертальцев, чье питание в основном состояло из мяса. По этой причине людям с этой группой особенно подходит белковая, мясная диета.

Характер и особенности:

Прирожденные лидеры, уверенные и решительные;

Обладают интуицией и способны быстро реагировать в стрессовых ситуациях;

Склонны к поверхностности и могут быть безответственными — это слабые места, над которыми стоит работать.

Советы по образу жизни:

Активное движение и спорт жизненно необходимы для поддержания здоровья;

Мужчины часто проявляют инициативность в отношениях, любят добиваться внимания;

Женщины темпераментны, страстны, но могут быть чрезмерно ревнивы.

II группа крови: ритм земледельцев

Вторая группа появилась позже — в эпоху становления земледелия. Люди стали потреблять более разнообразную пищу, и организм адаптировался к новому типу рациона.

Характер и особенности:

Уравновешенные, терпеливые, легко приспосабливаются к окружающей среде;

Обладают развитыми коммуникативными навыками, быстро находят общий язык с людьми;

Склонны к болезням сердца, печени и нарушению зрения.

Особенности в отношениях:

Мужчины — сдержанные и верные партнеры;

Женщины — заботливые, семейные, часто становятся идеальными женами и матерями.

III группа крови: мутация холодного климата

Третья группа возникла в условиях климатических перемен — когда началось глобальное похолодание. Эволюция изменила состав крови, что позволило людям адаптироваться к новым условиям.

Характер и особенности:

Терпеливые и внимательные к деталям — из них получаются отличные ювелиры, хирурги, часовщики;

Обладают природным талантом к вещам, которым не обучались;

Уязвимы к заболеваниям желудка и слизистых оболочек.

Личностные особенности:

Мужчины склонны к разнообразию в отношениях, но могут «осесть» при встрече с подходящей партнершей;

Женщины обладают ярким чувством стиля и любят доминировать в общении.

IV группа крови: загадка эволюции

Четвертая группа — самая редкая и считается относительно «молодой». Ученые предполагают, что она сформировалась около тысячи лет назад в результате смешения II и III групп.

Характер и особенности:

Имеют крепкий иммунитет, хорошо справляются с новыми заболеваниями;

В то же время уязвимы в вопросах слуха, здоровья кожи, суставов и костей;

Часто встречаются среди ученых, изобретателей и творческих личностей.

В отношениях:

Мужчины — харизматичные обольстители, знающие, как привлечь внимание;

Женщины — привлекательные, но избирательные в выборе близкого круга общения.

Почему важно знать свою группу крови?

Помимо медицинских показаний, группа крови может подсказать многое о физиологических особенностях человека, его предрасположенностях и даже чертах характера. Это не повод для стереотипов, но интересный инструмент для самопознания. Главное — помнить, что независимо от группы крови, каждый человек уникален.