Рубио заявил, что Россия озвучила «нечто новое» по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о новых предложениях Москвы по урегулированию конфликта на Украине, озвученных во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры прошли в Куала-Лумпуре на полях саммита АСЕАН и длились около 50 минут, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Mandel Ngan / AP / ТАСС

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По словам Рубио, диалог был откровенным и содержательным. Он отметил, что американская сторона услышала «нечто новое» от российских коллег, хотя и подчеркнул, что это не является гарантией достижения мира.

«Это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», — заявил госсекретарь.

Вашингтон изучит предложения Москвы

Рубио отказался раскрывать содержание предложений России, однако подтвердил, что обсуждалась «дорожная карта» по возможному завершению конфликта. Он также пообещал оперативно доложить о переговорах в Белый дом.

«Мы будем вступать в контакт всякий раз, когда у нас есть такая возможность, как это произошло сегодня», — добавил он.

Санкции: США обсуждают новый законопроект

Кроме мирных инициатив, Рубио затронул и вопрос о санкциях. По его словам, администрация президента Дональда Трампа совместно с сенатом обсуждает содержание нового законопроекта, касающегося ограничений против России.

Белый дом, по информации Politico, поддерживает инициативу, но настаивает, чтобы президент обладал исключительными полномочиями по введению и отмене санкций.

«Президенту нужна гибкость, чтобы сохранять максимальное влияние в ходе переговоров», — пояснил Рубио.

Позиция России: нейтралитет Украины и новые реалии

Ранее, в июне 2024 года, президент России Владимир Путин уже озвучил российские условия мира. По его словам, любые договоренности должны устранять первопричины конфликта и учитывать «новые территориальные реалии».

Среди требований, изложенных в российском проекте:

нейтральный и безъядерный статус Украины,

отказ от вступления в военные альянсы,

снятие международных санкций с России,

прекращение огня при выводе украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,

альтернатива — запрет на переброску войск и прекращение мобилизации.

Ответ Украины: прекращение огня и международные гарантии

Украина в ответ выдвинула свой пакет предложений:

немедленное прекращение огня на суше, в воздухе и на море,

гарантии безопасности от мирового сообщества,

отказ от признания принадлежности Крыма и других утраченных территорий России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл российские условия «ультиматумом», а Владимир Путин подчеркивал, что позиции сторон остаются диаметрально противоположными.

Переговорный процесс: шаг вперед или дипломатический тупик?

Несмотря на серьезные разногласия, диалог между Россией и США по вопросам Украины продолжается. Проведенные ранее встречи в Стамбуле между российской и украинской делегациями показали, что стороны готовы обсуждать принципы мирного урегулирования, однако пока не пришли к взаимоприемлемым компромиссам.

Будет ли новая инициатива Москвы прорывом или останется лишь еще одной дипломатической попыткой — покажет реакция Вашингтона и последующие контакты между сторонами.