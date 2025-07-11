В Киеве произошло очередное громкое убийство — прямо на улице, среди бела дня, был застрелен полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич. Инцидент произошел на Голосеевском проспекте и вызвал широкий резонанс не только в самой Украине, но и за ее пределами, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Соцсети

Полковник СБУ застрелен в Киеве

Погибший занимал ключевой пост в спецподразделении СБУ, курируя деятельность группы "Альфа", которая, как утверждают источники, занимается подготовкой операций на территории России.

По информации с камер наблюдения, к полковнику подкрался мужчина в шортах с закрытым лицом — вероятно, из-за жары. Он хладнокровно выпустил в Воронича пять пуль из пистолета с глушителем и скрылся. Жертва скончалась до приезда скорой помощи.

Правоохранительные органы объявили план "Перехват", но убийце удалось уйти. Ведется расследование.

Кто и зачем убивает?

Мнения экспертов разошлись. Некоторые считают, что убийство связано с профессиональной деятельностью полковника.

"Это может быть началом работы в глубоком тылу врага", — отметили авторы телеграм-канала WarGonzo, не исключив и версию внутренних конфликтов в СБУ, учитывая высокий уровень коррупции.

Похожее мнение высказал военный корреспондент Александр Коц, предположив, что это может быть не просто акт мести, а целенаправленная акция против принимающих решения лиц.

Внутренние войны в украинской силовой системе

Убийство полковника СБУ произошло на фоне продолжающегося конфликта между различными силовыми структурами Украины — СБУ, МВД, военной разведкой и Государственным бюро расследований. Основной предмет борьбы — контроль над теневыми финансовыми потоками и влияние.

Давнее параллельное подчинение разных ведомств, отсутствие координации и непрозрачность операций создают почву для внутренних распрей, которые всё чаще выливаются в открытые конфликты и, возможно, заказные убийства.

Серия загадочных убийств: не единичный случай

Смерть полковника — лишь одно звено в цепи громких ликвидаций на Украине за последние месяцы. Ниже — лишь некоторые из них.

Убийство Демьяна Ганула

В марте 2025 года в Одессе был застрелен Демьян Ганул — фигурант трагедии 2014 года в Доме профсоюзов. Нападение произошло прямо на улице среди прохожих. Нападавший — дезертир ВСУ Сергей Шалаев — выстрелил в активиста и добил его контрольным выстрелом в голову.

Мотивы убийства остаются неясными, несмотря на признание обвиняемого.

Подрыв автомобиля Альберта Кручинина

Еще один инцидент произошел в Одесской области — там в автомобиле взорвался активист «Правого сектора» Альберт Кручинин. Он известен своими провокационными выходками на траурных мероприятиях, где громко транслировал националистические песни, заглушая голоса скорбящих.

Машина, к которой он подходил, взорвалась. Убийство до сих пор не раскрыто.

Заключение: тенденция или совпадение?

Системность происходящего заставляет задуматься: речь идет о случайных инцидентах, связанных с личными конфликтами, или Украина столкнулась с целенаправленной серией ликвидаций? Пока однозначных ответов нет, но факт остается фактом — количество громких и загадочных смертей среди фигурантов резонансных дел неуклонно растет. И, судя по всему, эта череда убийств может продолжиться.