Трамп анонсировал важное заявление по России

Действующий президент США Дональд Трамп анонсировал, что в понедельник, 14 июля, сделает «важное заявление» по России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News, отказавшись при этом раскрывать детали предстоящего обращения, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — сказал Трамп, уклонившись от конкретики.

НАТО, Украина и «платеж за оружие»

Кроме того, американский лидер отметил, что блок НАТО будет оплачивать поставки американского вооружения, передаваемого Украине. Эта фраза может свидетельствовать о пересмотре механизма поддержки Киева или попытке возложить часть расходов на союзников по альянсу.

Обещание «небольшого сюрприза» для России

Ранее Трамп уже подогрел интерес общественности, заявив о возможном «маленьком сюрпризе» для России. Он также намекнул, что любые дальнейшие действия Конгресса, в том числе принятие нового санкционного пакета, будут зависеть от его личного решения.

По словам главы Белого дома, он «очень пристально» изучает предложенный документ и пока не принял окончательного решения. Сам законопроект Трамп охарактеризовал как «опционный».

Санкционный акт Грэма: пошлины до 500%

Речь идет о законопроекте, который в апреле 2025 года внес в сенат Линдси Грэм — политик, известный своей жесткой антироссийской риторикой. Документ под названием «Акт о санкциях против России в 2025 году» предлагает ввести:

экономические ограничения в случае «уклонения России от переговоров» по Украине;

санкции за потенциальное нарушение будущего мирного соглашения;

500-процентные пошлины на импорт товаров из стран, закупающих российские энергоресурсы и уран.

Миллиардные потери и осторожность Белого дома

Сам Трамп признавал, что санкционная политика в отношении Москвы обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов. В связи с этим он подчеркивал необходимость выждать с новыми рестрикциями, надеясь на возможность дипломатического урегулирования конфликта.

Реакция Москвы: давление не работает

Российская сторона не раз заявляла, что адаптировалась к санкционному давлению, в то время как страны Запада, по ее мнению, не готовы признать провал собственной стратегии. Аналогичные оценки звучали и в западных медиа, где эффективность санкций против России также ставится под сомнение.