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11.07.2025, 06:59

Психолог объяснил, как распознать энергетического вампира

Новости Мира 0 541

Иногда достаточно короткой беседы, чтобы ощутить, как будто из вас «высосали» всю энергию. Не было ни ссоры, ни конфликта, но настроение резко ухудшилось, а силы ушли. Если такое происходит регулярно, скорее всего, вы столкнулись с так называемым энергетическим вампиром, считает клинический психолог Станислав Самбурский, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Кто такие энергетические вампиры и как они «работают»

По словам эксперта, в психологической практике подобные случаи связывают с нарушением личных границ и эмоциональной зависимостью.

«Человек не способен самостоятельно справляться со своими чувствами и использует других, чтобы эмоционально «подпитаться». Это может происходить как осознанно, так и неосознанно. Он жалуется, делится обидами — и уходит с облегчением. А вы остаетесь без сил», — пояснил Самбурский.

При этом такие люди не обязательно злобны или токсичны. Главный признак — после общения с ними не остается ощущения тепла и поддержки, а, наоборот, появляется усталость и внутреннее опустошение.

Признаки энергетического вампира

Психолог выделяет несколько характерных черт таких людей:

  • Они всегда в негативе — жалобы становятся основной формой общения. Даже простой вопрос «как дела?» превращается в монолог о несчастьях.

  • Манипулируют чувствами — заставляют чувствовать вину за отказ или молчание.

  • Играют на чувстве долга — вызывают ощущение, что вы обязаны быть рядом и слушать.

  • Не интересуются вами — никогда не спрашивают «а как ты?» — максимум: «ну ты справишься».

  • Обладают харизмой — могут быть обаятельными, артистичными, остроумными, что делает их особенно притягательными и опасными.

«Как сказала одна моя клиентка: “Он просто рассказывал, как его никто не понимает. И я не заметила, как перестала понимать себя”», — отметил Самбурский.

История из практики: «Выпала на сутки после звонка подруги»

Психолог рассказал случай из своей практики: его клиентка — 37-летняя женщина, бизнес-аналитик — страдала от тревожности, и одной из причин стал постоянный контакт с подругой, которая звонила, чтобы выговориться о своих проблемах.

«Каждый такой разговор выбивал ее из колеи на сутки. Она чувствовала панику, злость, раздражение, как будто впитала чужую боль», — рассказал специалист.

Суть проблемы — в эмоциональном слиянии: женщина начинала проживать чужие чувства как свои собственные. В терапии ей помогло научиться разделять границы и отказываться от диалога, когда это необходимо.

Почему вампиры выбирают именно вас

Самбурский подчеркивает: «вампиризм» — это не только про другого человека. Это еще и про вашу уязвимость.

Вы — легкая добыча, если:

  • не умеете говорить «нет»;

  • боитесь показаться равнодушным;

  • испытываете вину, когда выбираете себя;

  • считаете, что помогать всегда правильно.

«Это не обвинение, а повод задуматься: где и как вы теряете контакт с собой, стремясь быть хорошим и полезным», — добавил психолог.

Что делать, если вы оказались рядом с энергетическим вампиром

Психолог дает несколько практических советов:

  • Разделяйте чужие эмоции и свои действия. Сочувствовать — не значит спасать.

  • Говорите «нет» — это не проявление грубости, а способ сохранить себя.

  • Сокращайте контакт — не обязательно рвать отношения, можно просто уменьшить частоту общения.

  • Переводите разговоры в текст — это снизит эмоциональную нагрузку.

  • Говорите открыто — особенно если речь о близком человеке. Можно сказать: «Ты мне важен, но после общения с тобой мне плохо. Мне нужно пространство».

Эмоциональное слияние: когда «я» и «другой» становятся одним

Отдельное внимание психолог уделяет феномену эмоционального слияния. В таком состоянии человек теряет способность отличать свои чувства от чужих, начинает жить чужими проблемами.

Это часто происходит у людей с высокой эмпатией, но слабыми границами.

Итог: выбрав себя — вы перестаете быть жертвой

Если после общения с кем-то вы чувствуете себя хуже — это не обязательно означает, что человек вампир. Но это всегда повод задать себе вопрос: а где в этом взаимодействии я?

«Каждый раз, когда вы выбираете себя, вы становитесь меньше похожим на жертву и больше — на человека, который бережет свою жизнь», — подытожил Станислав Самбурский.

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