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11.07.2025, 08:34

Врач предупредил о рисках заражения сифилисом через поцелуй

Новости Мира 0 638

Передача инфекций, передающихся половым путем (ИППП), обычно ассоциируется с интимными контактами. Однако, как отмечает врач-биолог Оксана Минкина, некоторые возбудители этих заболеваний способны проникать в организм и иными путями — в том числе при тесном бытовом контакте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Что такое ИППП и как они распространяются

Инфекции, передающиеся половым путем, — это обширная группа заболеваний, вызываемых патогенными микроорганизмами. В большинстве случаев они передаются через незащищенные половые контакты: вагинальные, анальные или оральные. Однако существуют и исключения, когда заражение происходит вне сексуального контакта.

В каких случаях возможна передача не половым путем

По словам доцента кафедры биологии имени Ярыгина Института биологии и патологии человека Пироговского университета, ИППП могут передаваться:

  • От матери к ребенку во время беременности или в процессе родов;

  • Через кровь и препараты крови;

  • При тесном физическом контакте с зараженным человеком — например, при поцелуе.

Случай из медицинской практики: ребенок заразился от няни

Доктор Минкина привела показательный случай из дерматовенерологической практики: у маленького ребенка появились признаки сифилиса на лице после того, как няня с активными проявлениями инфекции на губах утешала его поцелуями. Это редкий, но реальный пример передачи заболевания неполовым путем.

Почему такие случаи редки

Несмотря на потенциальную возможность заражения через бытовые контакты, такие случаи остаются исключением. Возбудитель сифилиса — бледная трепонема — крайне чувствителен к внешней среде и быстро погибает вне тела человека. Поэтому вероятность заражения через поцелуй или общие предметы быта крайне мала, хотя полностью исключать её нельзя.

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