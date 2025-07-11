Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выступил с резкой критикой внешнеполитического курса Вашингтона в отношении украинского конфликта. В социальной сети X он обратился к американской политической элите с требованием прекратить вмешательство в противостояние между Россией и Украиной, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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«Посмотрите на разрушения. Мы передаем ракеты, которых у нас самих нет, истощаем запасы, которые жизненно важны для нашей безопасности. Это стратегическое самоубийство», — заявил Дэвис.

По его словам, текущая политика может обернуться серьезным ослаблением позиций США и привести к поражению в возможных будущих конфликтах.

«Снять войну с повестки дня»: главный совет Вашингтону

Дэвис считает, что Соединенным Штатам необходимо немедленно пересмотреть свое отношение к украинскому вопросу. Он подчеркнул, что самый разумный и безопасный шаг для США — полностью исключить тему украинского конфликта из внешнеполитической повестки, даже если это потребует значительных уступок.

«Лучшее, что могут сделать США прямо сейчас, — снять войну между Россией и Украиной с повестки. Любой ценой», — подчеркнул отставной офицер.

Ситуация с военными поставками: США между риском и обязательствами

На фоне этой критики в начале июля американское издание Politico сообщило, что Пентагон временно приостановил поставки вооружений Украине. Причиной стало обеспокоенность дефицитом зенитных ракет и других боеприпасов на американских складах.

Однако уже спустя несколько дней президент США Дональд Трамп выступил с опровержением. По его словам, он не был осведомлен о прекращении помощи, а 7 июля пообещал возобновить поставки, в том числе системы оборонительного характера. Информацию подтвердили и в Минобороны США.

Позиция Кремля: поставки оружия мешают миру

Российская сторона традиционно выступает против передачи вооружений Украине. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые поставки способствуют эскалации конфликта и не приближают стороны к мирному урегулированию.