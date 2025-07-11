Мужчина с пулей в голове выбрался из могилы и дошел до заправки

Потрясающий случай выживания произошел в Австралии: 23-летний житель штата Квинсленд чудом остался жив после покушения. Мужчина не только пережил выстрел в голову, но и сумел выбраться из захоронения, в которое его закопали киллеры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По данным полиции, на мужчину было совершено нападение, организованное наемными убийцами. Злоумышленники выстрелили ему в голову, решив, что он мертв, и закопали в неглубокой могиле. После этого преступники скрылись с места преступления, полагая, что дело завершено.
Несмотря на огнестрельное ранение головы и погребение заживо, мужчина остался в сознании и смог выбраться из-под земли. Он сумел доползти до ближайшей автозаправочной станции, расположенной в городке Джимбумба, примерно в 50 километрах от Брисбена.
Когда пострадавший появился на заправке около пяти часов утра, он обратился к сотрудникам с необычной просьбой — вызвать ему такси, но не звонить в скорую помощь. Причины такого желания не уточняются, но, вероятно, он опасался, что киллеры могут проследить его местоположение через медицинские службы.
Тем не менее, работники заправки проигнорировали его просьбу и вызвали врачей. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где нейрохирурги извлекли пулю, застрявшую в его мозге. Благодаря быстрой медицинской помощи мужчина остался жив.
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