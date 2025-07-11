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11.07.2025, 11:39

Мужчина с пулей в голове выбрался из могилы и дошел до заправки

Новости Мира 0 1 063

Потрясающий случай выживания произошел в Австралии: 23-летний житель штата Квинсленд чудом остался жив после покушения. Мужчина не только пережил выстрел в голову, но и сумел выбраться из захоронения, в которое его закопали киллеры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: NSW Police
Фото: NSW Police

Нападение и попытка убийства

По данным полиции, на мужчину было совершено нападение, организованное наемными убийцами. Злоумышленники выстрелили ему в голову, решив, что он мертв, и закопали в неглубокой могиле. После этого преступники скрылись с места преступления, полагая, что дело завершено.

Побег из могилы

Несмотря на огнестрельное ранение головы и погребение заживо, мужчина остался в сознании и смог выбраться из-под земли. Он сумел доползти до ближайшей автозаправочной станции, расположенной в городке Джимбумба, примерно в 50 километрах от Брисбена.

«Пожалуйста, не вызывайте скорую»

Когда пострадавший появился на заправке около пяти часов утра, он обратился к сотрудникам с необычной просьбой — вызвать ему такси, но не звонить в скорую помощь. Причины такого желания не уточняются, но, вероятно, он опасался, что киллеры могут проследить его местоположение через медицинские службы.

Врачи спасли ему жизнь

Тем не менее, работники заправки проигнорировали его просьбу и вызвали врачей. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где нейрохирурги извлекли пулю, застрявшую в его мозге. Благодаря быстрой медицинской помощи мужчина остался жив.

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