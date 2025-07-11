Молодой британец утонул в детском бассейне глубиной 22 сантиметра

Жаркая погода в Великобритании обернулась трагедией для семьи 24-летнего Роана Блура. Молодой мужчина погиб, утонув в наполненном всего на 22 сантиметра детском бассейне, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

Несчастный случай при помощи родственникам

Инцидент произошел, когда Роан решил помочь своим племянникам и заменить воду в надувном бассейне во дворе. Несмотря на то что глубина емкости составляла лишь 22 сантиметра, ситуация оказалась смертельно опасной.

Во время слива воды молодой человек неожиданно потерял сознание и упал лицом вниз в бассейн. Никто из взрослых не заметил происшествия сразу, и только спустя 10 минут его обнаружили в безжизненном состоянии.

Врачи завели сердце, но мозг уже пострадал

На место трагедии оперативно прибыли медики. Реанимационные действия позволили восстановить сердцебиение, однако длительное пребывание без кислорода привело к серьезным повреждениям головного мозга. Об этом сообщает британская пресса со ссылкой на источник в больнице.

Несколько дней врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако усилия оказались тщетными. Молодой человек скончался в стационаре от полиорганной недостаточности — состояния, при котором отказывают сразу несколько жизненно важных органов.

Семья в шоке, начато расследование

Родные Роана пребывают в шоке от случившегося. По предварительным данным, причиной потери сознания могла стать жара или резкое ухудшение самочувствия, однако точные обстоятельства устанавливаются. Ведется расследование.