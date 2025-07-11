Тайны китайской сборки: что скрывается под капотом — не знают даже мастера

За последние годы на российских дорогах появилось рекордное количество китайских автомобилей. Яркий дизайн, насыщенная комплектация и доступные цены сделали их популярным выбором. Однако с ростом числа «китайцев» в автопарке резко увеличилось и количество жалоб от механиков. Специалисты признаются: даже простое техническое обслуживание таких машин может превратиться в серьезную проблему, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: chinadaily.com.cn

Массовый отток от дилеров — и поток в обычные сервисы

Как отмечает портал «АвтоВзгляд», китайские автомобили все чаще попадают в обычные автосервисы. Причин несколько: многие владельцы не хотят платить завышенные цены в дилерских центрах, а после окончания гарантии и вовсе теряют в этом смысл. В результате российским механикам приходится приспосабливаться к особенностям сборки и ремонту непривычной для них техники.

Нестандартные инженерные решения — головная боль специалистов

По словам мастеров, китайские производители применяют оригинальные технические и конструктивные решения, отличные от европейских, корейских или японских аналогов. Это усложняет диагностику и ремонт, а иногда требует переучивания персонала. Один из главных вызовов — нестабильная система подбора запасных частей.

Подбор деталей: артикулы не работают, VIN не спасает

Замена даже такой стандартной детали, как тормозные диски, может затянуться. Если в случае с европейским авто достаточно ввести артикул и сразу заказать нужную деталь, то с китайскими машинами алгоритм рушится. Артикулы часто не дают результата, а VIN-коды оказываются бесполезными. Приходится связываться с отдельным специалистом по запчастям, сообщать марку и точный год выпуска, а взамен получать несколько возможных вариантов, из которых только один, в лучшем случае, подойдет.

Секретные тетради: как сервисы ведут учет «удачных» деталей

Чтобы облегчить себе жизнь, некоторые сервисы создают собственные базы знаний. Механики вручную записывают, какие запчасти подошли к той или иной модели, вплоть до месяца выпуска автомобиля. Этот метод позволяет избежать лишних проб и ошибок, но говорит о системной проблеме: у специалистов нет централизованных и точных данных о китайских авто.

Китаизация продолжается, а проблемные места еще впереди

Автолюбители массово пересаживаются на машины из КНР — этот процесс начался около трех лет назад и продолжает набирать обороты. Однако немалая часть этих автомобилей еще находится на гарантии, и в сервисах признаются: основные «сюрпризы» впереди. Без четкой информации и поддержки от производителей ремонт китайских машин рискует стать настоящим испытанием — как для мастеров, так и для владельцев.