18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.34
607.91
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.07.2025, 14:02

Тайны китайской сборки: что скрывается под капотом — не знают даже мастера

Новости Мира 0 786

За последние годы на российских дорогах появилось рекордное количество китайских автомобилей. Яркий дизайн, насыщенная комплектация и доступные цены сделали их популярным выбором. Однако с ростом числа «китайцев» в автопарке резко увеличилось и количество жалоб от механиков. Специалисты признаются: даже простое техническое обслуживание таких машин может превратиться в серьезную проблему, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: chinadaily.com.cn
Фото: chinadaily.com.cn

Массовый отток от дилеров — и поток в обычные сервисы

Как отмечает портал «АвтоВзгляд», китайские автомобили все чаще попадают в обычные автосервисы. Причин несколько: многие владельцы не хотят платить завышенные цены в дилерских центрах, а после окончания гарантии и вовсе теряют в этом смысл. В результате российским механикам приходится приспосабливаться к особенностям сборки и ремонту непривычной для них техники.

Нестандартные инженерные решения — головная боль специалистов

По словам мастеров, китайские производители применяют оригинальные технические и конструктивные решения, отличные от европейских, корейских или японских аналогов. Это усложняет диагностику и ремонт, а иногда требует переучивания персонала. Один из главных вызовов — нестабильная система подбора запасных частей.

Подбор деталей: артикулы не работают, VIN не спасает

Замена даже такой стандартной детали, как тормозные диски, может затянуться. Если в случае с европейским авто достаточно ввести артикул и сразу заказать нужную деталь, то с китайскими машинами алгоритм рушится. Артикулы часто не дают результата, а VIN-коды оказываются бесполезными. Приходится связываться с отдельным специалистом по запчастям, сообщать марку и точный год выпуска, а взамен получать несколько возможных вариантов, из которых только один, в лучшем случае, подойдет.

Секретные тетради: как сервисы ведут учет «удачных» деталей

Чтобы облегчить себе жизнь, некоторые сервисы создают собственные базы знаний. Механики вручную записывают, какие запчасти подошли к той или иной модели, вплоть до месяца выпуска автомобиля. Этот метод позволяет избежать лишних проб и ошибок, но говорит о системной проблеме: у специалистов нет централизованных и точных данных о китайских авто.

Китаизация продолжается, а проблемные места еще впереди

Автолюбители массово пересаживаются на машины из КНР — этот процесс начался около трех лет назад и продолжает набирать обороты. Однако немалая часть этих автомобилей еще находится на гарантии, и в сервисах признаются: основные «сюрпризы» впереди. Без четкой информации и поддержки от производителей ремонт китайских машин рискует стать настоящим испытанием — как для мастеров, так и для владельцев.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…