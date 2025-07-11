«Наказание очень серьезное»: адвокат Жорин раскрыл, что грозит Гузеевой по делу о мошенничестве

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева может быть допрошена в рамках громкого расследования дела о мошенничестве, связанного со строительством недвижимости на Бали. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, комментируя возможные юридические последствия для звезды шоу «Давай поженимся», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Поводом для разбирательства стало заявление жительницы Москвы Виктории Н., которая утверждает, что после просмотра рекламы с участием Гузеевой вложила 200 тысяч долларов в проект строительства виллы на Бали. Позже выяснилось, что застройщик не выполнил обязательства, и деньги пропали. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности не только компанию, но и саму телеведущую.
Согласно данным СМИ, в подобной ситуации оказались уже более 27 человек, что придаёт делу общественный резонанс и усиливает интерес следствия к фигурантам.
Как пояснил адвокат Сергей Жорин, дальнейшая судьба Гузеевой в этом деле зависит от того, каким образом она была связана с застройщиком: имела ли официальный контракт, какие функции выполняла, и знала ли о возможных рисках для инвесторов.
«То, что она будет допрошена — это однозначно. А дальше следствие решит, как квалифицировать действия телеведущей», — подчеркнул Жорин.
Он добавил, что возможны два сценария развития событий:
В первом случае Гузеева останется свидетелем.
Во втором — при наличии доказательств преступного умысла, ей может быть предъявлено обвинение и дело дойдет до суда.
Однако, по мнению юриста, с высокой степенью вероятности актриса не перейдёт в статус подозреваемой.
Если следствие все же установит, что Гузеева сознательно вводила граждан в заблуждение, ей могут инкриминировать часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Эта статья предусматривает:
до 10 лет лишения свободы,
а также штраф до одного миллиона рублей.
Однако, как подчеркивает источник Woman.ru, маловероятно, что телеведущую действительно ждет столь строгое наказание. Пока её участие в афере не доказано, а вероятность привлечения к ответственности напрямую зависит от результатов следственных действий и экспертизы.
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