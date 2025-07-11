«Наказание очень серьезное»: адвокат Жорин раскрыл, что грозит Гузеевой по делу о мошенничестве

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева может быть допрошена в рамках громкого расследования дела о мошенничестве, связанного со строительством недвижимости на Бали. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, комментируя возможные юридические последствия для звезды шоу «Давай поженимся», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: «Комсомольская правда»/Global Look Press

С чего начался скандал

Поводом для разбирательства стало заявление жительницы Москвы Виктории Н., которая утверждает, что после просмотра рекламы с участием Гузеевой вложила 200 тысяч долларов в проект строительства виллы на Бали. Позже выяснилось, что застройщик не выполнил обязательства, и деньги пропали. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности не только компанию, но и саму телеведущую.

Согласно данным СМИ, в подобной ситуации оказались уже более 27 человек, что придаёт делу общественный резонанс и усиливает интерес следствия к фигурантам.

Роль Гузеевой — ключевой вопрос для следствия

Как пояснил адвокат Сергей Жорин, дальнейшая судьба Гузеевой в этом деле зависит от того, каким образом она была связана с застройщиком: имела ли официальный контракт, какие функции выполняла, и знала ли о возможных рисках для инвесторов.

«То, что она будет допрошена — это однозначно. А дальше следствие решит, как квалифицировать действия телеведущей», — подчеркнул Жорин.

Он добавил, что возможны два сценария развития событий:

В первом случае Гузеева останется свидетелем.

Во втором — при наличии доказательств преступного умысла, ей может быть предъявлено обвинение и дело дойдет до суда.

Однако, по мнению юриста, с высокой степенью вероятности актриса не перейдёт в статус подозреваемой.

Возможная квалификация: мошенничество в особо крупном размере

Если следствие все же установит, что Гузеева сознательно вводила граждан в заблуждение, ей могут инкриминировать часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Эта статья предусматривает:

до 10 лет лишения свободы,

а также штраф до одного миллиона рублей.

Однако, как подчеркивает источник Woman.ru, маловероятно, что телеведущую действительно ждет столь строгое наказание. Пока её участие в афере не доказано, а вероятность привлечения к ответственности напрямую зависит от результатов следственных действий и экспертизы.