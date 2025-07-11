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11.07.2025, 16:24

Боня призналась, что похудела на 10 кг за месяц с помощью препарата для диабетиков

Новости Мира 0 494

Телеведущая и блогер Виктория Боня откровенно рассказала о своем опыте стремительного похудения. В интервью подписчикам она призналась, что сбросила 10 килограммов за месяц, применяя препарат, предназначенный для лечения диабета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: victoriabonya/Instagram
Фото: victoriabonya/Instagram

Препарат для диабетиков — в помощь стройности

Боня заявила, что использовала лекарство «Мунджаро», предназначенное для диабетиков. По ее словам, результат оказался впечатляющим — за месяц ей удалось избавиться от 10 лишних килограммов. Более того, звезда призналась, что периодически продолжает использовать этот препарат до сих пор, но уже в минимальных дозах:

«Можете кидаться в меня помидорами. Да, я использовала "Мунджаро" год назад. И за месяц похудела на 10 кг. Мало того, я и сейчас иногда подкалываю его, только меньше минимальной дозы», — откровенно призналась Виктория.

Экстремальное похудение и 20-летний «детокс-опыт»

Кроме медицинского препарата, Виктория практикует так называемое «экстремальное похудение». По ее словам, она периодически проводит курсы почти полного отказа от пищи, длительностью до пяти дней. В этот период она употребляет только травяные настои и желчегонные средства. Такой метод, по словам Бони, сопровождает ее уже более 20 лет и всегда дает ощутимый эффект:

  • Почти полное голодание

  • Обильное питье на травах

  • Использование желчегонных препаратов

Жизнь после разрыва: воспитание дочери и мир с бывшим

Боня также поделилась деталями своей личной жизни. У нее подрастает 13-летняя дочь Анджелина от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита. С бывшим возлюбленным Виктория прожила семь лет, а после расставания им удалось сохранить теплые и дружеские отношения.

Несмотря на расставание, экс-партнеры продолжают поддерживать контакт ради дочери. По словам Бони, она никогда не ограничивала отца в общении с ребенком и полностью доверяет ему:

«Я родила ребенка от адекватного человека. Он — отец, которому я могу доверить самое дорогое».

Отмечается, что у Анджелины нет российского гражданства — девочка является гражданкой Монако, где сейчас проживает.

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