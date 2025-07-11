Боня призналась, что похудела на 10 кг за месяц с помощью препарата для диабетиков

Телеведущая и блогер Виктория Боня откровенно рассказала о своем опыте стремительного похудения. В интервью подписчикам она призналась, что сбросила 10 килограммов за месяц, применяя препарат, предназначенный для лечения диабета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Боня заявила, что использовала лекарство «Мунджаро», предназначенное для диабетиков. По ее словам, результат оказался впечатляющим — за месяц ей удалось избавиться от 10 лишних килограммов. Более того, звезда призналась, что периодически продолжает использовать этот препарат до сих пор, но уже в минимальных дозах:
«Можете кидаться в меня помидорами. Да, я использовала "Мунджаро" год назад. И за месяц похудела на 10 кг. Мало того, я и сейчас иногда подкалываю его, только меньше минимальной дозы», — откровенно призналась Виктория.
Кроме медицинского препарата, Виктория практикует так называемое «экстремальное похудение». По ее словам, она периодически проводит курсы почти полного отказа от пищи, длительностью до пяти дней. В этот период она употребляет только травяные настои и желчегонные средства. Такой метод, по словам Бони, сопровождает ее уже более 20 лет и всегда дает ощутимый эффект:
Почти полное голодание
Обильное питье на травах
Использование желчегонных препаратов
Боня также поделилась деталями своей личной жизни. У нее подрастает 13-летняя дочь Анджелина от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита. С бывшим возлюбленным Виктория прожила семь лет, а после расставания им удалось сохранить теплые и дружеские отношения.
Несмотря на расставание, экс-партнеры продолжают поддерживать контакт ради дочери. По словам Бони, она никогда не ограничивала отца в общении с ребенком и полностью доверяет ему:
«Я родила ребенка от адекватного человека. Он — отец, которому я могу доверить самое дорогое».
Отмечается, что у Анджелины нет российского гражданства — девочка является гражданкой Монако, где сейчас проживает.
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