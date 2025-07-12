Ученые назвали простой способ стать счастливее

Международная группа исследователей пришла к выводу, что солнечные дни действительно способствуют улучшению психоэмоционального состояния. Их многолетнее исследование показало, что ясная погода помогает людям чувствовать себя счастливее и уменьшает проявления депрессии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Как проходило исследование

Работа опубликована в научном журнале Biodemography and Social Biology (BSB). Ученые проанализировали данные почти 30 тысяч граждан Китая, опрошенных в течение восьми лет — с 2010 по 2018 год. Результаты опросов были сопоставлены с погодными условиями, которые фиксировали более 800 метеостанций по всей стране.

Яркое солнце — лучшее настроение

Анализ показал: в дни с ярким солнцем участники чаще ставили более высокие оценки своей жизни по пятибалльной шкале. Кроме того, если в предыдущие семь дней было много солнечных часов, у людей снижались симптомы депрессии — такие как тревожность, грусть и проблемы со сном.

Кто особенно остро реагирует на погоду

Исследователи также выделили группы, чье психоэмоциональное состояние сильнее зависело от солнца:

Люди, работающие на открытом воздухе (строители, фермеры) чаще отмечали как позитивные, так и негативные изменения в настроении в зависимости от погоды.

Молодые родители чаще чувствовали подъем настроения в ясные дни.

Пожилые люди сообщали о снижении тревожности после недели с хорошей погодой.

Важное уточнение: солнце — не панацея

Авторы исследования подчеркивают: хотя солнечные дни действительно могут повышать настроение и снижать уровень стресса, их эффект не стоит переоценивать. Погода — лишь один из многих факторов, влияющих на психическое здоровье. Серьезные психологические проблемы требуют комплексного подхода, а не только прогулок под солнцем.