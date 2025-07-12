Космические туристы Axiom‑4 снова не могут вернуться на Землю

Возвращение частной миссии Axiom‑4 с Международной космической станции вновь перенесено. Теперь экипаж сможет покинуть орбиту не ранее 14 июля 2025 года — причиной стали погодные условия. Тем временем туристы продолжают научную программу на борту станции, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Ixbt.com .

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Космические туристы, отправившиеся на орбиту в рамках миссии Axiom‑4, пока остаются на борту Международной космической станции. Изначально возвращение экипажа корабля Crew Dragon планировалось на 10 июля, затем было перенесено на 12 июля. Теперь новая дата отстыковки — не ранее 14 июля, при условии благоприятной погоды.

Компания Axiom Space сообщила, что дополнительное время на станции используется для продолжения научных экспериментов. По их словам, члены экипажа «продолжают выполнять исследования, которые могут повлиять на будущее освоения космоса и развитие технологий на Земле».

Миссия Axiom‑4 стала исторической: это первый частный полёт с участием космических туристов из Индии, Польши и Венгрии. Командует полётом опытная астронавтка Пегги Уитсон, для которой этот выход в космос стал уже пятым.

Возвращение экипажа на Землю запланировано на 14 июля в 07:05 по восточному времени США (16:05 по времени Астаны). Приводнение должно состояться в акватории Тихого океана. За ситуацией следят специалисты Axiom Space и NASA, которые принимают решение о посадке, исходя из погодных условий и безопасности экипажа.