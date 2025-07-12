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12.07.2025, 09:10

Автомобиль под солнцем: какие предметы могут взорваться или отравить воздух

Новости Мира 0 551

Летом салон автомобиля может нагреваться до экстремальных 60–70 °C даже в тени, превращаясь в потенциально опасное пространство. Некоторые привычные предметы под воздействием жары становятся угрозой — могут воспламениться, взорваться или начать выделять токсичные вещества. Об этом рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева, сообщает  Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

С приходом летней жары даже стоящий в тени автомобиль превращается в настоящую «духовку»: температура внутри может достигать 60–70 °C. В таких условиях обычные вещи, оставленные в салоне, представляют реальную опасность. 

По словам специалиста, некоторые медицинские препараты, такие как инсулин, мази, спреи и антибиотики  при нагревании могут выделять токсичные соединения. Также перегрев аккумуляторов мобильных телефонов, портативных зарядных устройств и других гаджетов способен спровоцировать их возгорание.

Не менее опасны и стеклянные бутылки с водой. Они способны фокусировать солнечные лучи на прозрачной жидкости, создавая эффект линзы и повышая риск воспламенения окружающих предметов. Пластиковые бутылки при этом выделяют вредные для здоровья химические вещества.

Асият Абдуллаева также предупредила, что дезодоранты и аэрозольные баллончики (включая баллончики с краской) могут взрываться при достижении температуры +50 °C. Даже шоколад и жевательные конфеты, расплавившись, становятся благоприятной средой для размножения дрожжей и плесени.

«Перед выходом из машины устраивайте "контрольный осмотр" — в зоне риска даже "безобидные" влажные салфетки, которые при разложении выделяют сероводород с запахом тухлых яиц», — заключила эксперт.

Специалисты рекомендуют летом не оставлять в автомобиле никакие термочувствительные предметы, особенно в жаркие дни. Это поможет не только сохранить здоровье, но и избежать чрезвычайных ситуаций.

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