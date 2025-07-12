«Нет трусов, душ с мужчинами»: исповедь девушки из армии КНДР

С 2015 года в КНДР воинская служба стала обязательной не только для мужчин, но и для женщин. Сегодня о реалиях женской службы в северокорейской армии рассказала бывшая жительница страны, перебравшаяся за границу. Под псевдонимом Дженифер Ким, она делится личным опытом и шокирующими подробностями своей армейской жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: aftenposten.no

Домогательства и произвол: «красивых девушек забирают себе офицеры»

По словам Дженифер, около 75% всех женщин, проходящих службу в армии КНДР, сталкиваются с сексуальными домогательствами. Особенно привлекательных девушек, как она утверждает, часто «берут под покровительство» старшие по званию. Эти неофициальные отношения, по сути, лишают девушек выбора и делают их уязвимыми перед командованием.

Отсутствие гигиены и белья: служба в унижении

Девушкам в армии не выдают ни гигиенических принадлежностей, ни подходящего нижнего белья. Это превращает каждодневную жизнь в постоянное мучение. Более того, солдатки вынуждены принимать душ вместе с мужчинами, не имея возможности уединиться или сохранить хоть какую-то приватность.

Казармы без тепла: жизнь плечом к плечу с мужчинами

Женщины размещаются в тех же казармах, что и мужчины. Помещения старые, сырые и плохо отапливаются. По воспоминаниям Ким, ей приходилось спать в одной комнате с двадцатью сослуживцами. Кровати представляли собой грубые деревянные нары, а матрасы были набиты рисовой шелухой и источали неприятный запах.

Физические перегрузки и отсутствие сочувствия

Нагрузки в армии КНДР не делятся по полу — девушки выполняют те же задания, что и мужчины. Марш-броски, изнурительные тренировки и строй — всё это норма. Любые жалобы на усталость или самочувствие воспринимаются как слабость: «терпи» — единственный ответ, который получала Дженифер.

Грубая реальность армейской жизни

История перебежчицы подчеркивает суровые условия, в которых находятся женщины в северокорейской армии. Унижения, бытовая неустроенность, физическое и моральное давление — всё это, по её словам, остаётся невидимым для мира за пределами границ КНДР.