18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.93
609.07
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.07.2025, 09:37

«Нет трусов, душ с мужчинами»: исповедь девушки из армии КНДР

Новости Мира 0 895

С 2015 года в КНДР воинская служба стала обязательной не только для мужчин, но и для женщин. Сегодня о реалиях женской службы в северокорейской армии рассказала бывшая жительница страны, перебравшаяся за границу. Под псевдонимом Дженифер Ким, она делится личным опытом и шокирующими подробностями своей армейской жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: aftenposten.no
Фото: aftenposten.no

Домогательства и произвол: «красивых девушек забирают себе офицеры»

По словам Дженифер, около 75% всех женщин, проходящих службу в армии КНДР, сталкиваются с сексуальными домогательствами. Особенно привлекательных девушек, как она утверждает, часто «берут под покровительство» старшие по званию. Эти неофициальные отношения, по сути, лишают девушек выбора и делают их уязвимыми перед командованием.

Отсутствие гигиены и белья: служба в унижении

Девушкам в армии не выдают ни гигиенических принадлежностей, ни подходящего нижнего белья. Это превращает каждодневную жизнь в постоянное мучение. Более того, солдатки вынуждены принимать душ вместе с мужчинами, не имея возможности уединиться или сохранить хоть какую-то приватность.

Казармы без тепла: жизнь плечом к плечу с мужчинами

Женщины размещаются в тех же казармах, что и мужчины. Помещения старые, сырые и плохо отапливаются. По воспоминаниям Ким, ей приходилось спать в одной комнате с двадцатью сослуживцами. Кровати представляли собой грубые деревянные нары, а матрасы были набиты рисовой шелухой и источали неприятный запах.

Физические перегрузки и отсутствие сочувствия

Нагрузки в армии КНДР не делятся по полу — девушки выполняют те же задания, что и мужчины. Марш-броски, изнурительные тренировки и строй — всё это норма. Любые жалобы на усталость или самочувствие воспринимаются как слабость: «терпи» — единственный ответ, который получала Дженифер.

Грубая реальность армейской жизни

История перебежчицы подчеркивает суровые условия, в которых находятся женщины в северокорейской армии. Унижения, бытовая неустроенность, физическое и моральное давление — всё это, по её словам, остаётся невидимым для мира за пределами границ КНДР.

1
7
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…