Китайские учёные раскрыли тайны обратной стороны Луны по данным Chang’e‑6

Китайская миссия Chang’e‑6 доставила на Землю первые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны. Исследования выявили, что мантия Луны оказалась обеднённой и подвергалась глубинному переплавлению в древние геологические эпохи. Эти данные изменяют представления о происхождении и внутреннем строении спутника Земли, сообщает Lada.kz . со сылкой на информацию Chinese Academy on Sciences (CAS) .

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Учёные из Китайской академии наук провели анализ лунного грунта, доставленного миссией Chang’e‑6, и пришли к выводу: мантия Луны на её обратной стороне в прошлом претерпела переплавление. Эти данные стали возможны благодаря материалам, собранным в районе южного полюса Луны, в бассейне Южный полюс — Эйткен (SPA).

Образцы базальтовых пород, датируемые примерно 2,8 миллиарда лет назад, свидетельствуют о древней вулканической активности. При этом химический анализ показал обеднённость мантии по содержанию воды и так называемых «несовместимых» элементов — тех, что не склонны входить в состав твёрдых минералов при кристаллизации магмы.

Исследователи подчеркнули, что лунный грунт с обратной стороны значительно отличается от материала ближней стороны Луны. Эти различия указывают на геохимическую асимметрию, обусловленную внутренней структурой спутника, а не только внешними воздействиями.

Кроме того, учёным впервые удалось получить сведения о магнитном поле древней Луны именно с её дальней стороны. Возраст самого бассейна SPA был подтверждён — около 4,25 миллиарда лет. Эти данные позволяют по-новому взглянуть на формирование и эволюцию лунной коры и мантии.

Миссия Chang’e‑6 стартовала 3 мая 2024 года и завершилась 25 июня. Впервые в истории она доставила на Землю образцы с обратной стороны Луны — в общей сложности 1 935,3 грамма. Это стало значительным шагом в развитии лунной науки и расширило представления о геологии ближайшего к Земле небесного тела.