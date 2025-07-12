18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.93
609.07
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.07.2025, 09:58

Китайские учёные раскрыли тайны обратной стороны Луны по данным Chang’e‑6

Новости Мира 0 454

Китайская миссия Chang’e‑6 доставила на Землю первые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны. Исследования выявили, что мантия Луны оказалась обеднённой и подвергалась глубинному переплавлению в древние геологические эпохи. Эти данные изменяют представления о происхождении и внутреннем строении спутника Земли, сообщает  Lada.kz. со сылкой на информацию Chinese Academy on Sciences (CAS).

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Учёные из Китайской академии наук провели анализ лунного грунта, доставленного миссией Chang’e‑6, и пришли к выводу: мантия Луны на её обратной стороне в прошлом претерпела переплавление. Эти данные стали возможны благодаря материалам, собранным в районе южного полюса Луны, в бассейне Южный полюс — Эйткен (SPA).

Образцы базальтовых пород, датируемые примерно 2,8 миллиарда лет назад, свидетельствуют о древней вулканической активности. При этом химический анализ показал обеднённость мантии по содержанию воды и так называемых «несовместимых» элементов — тех, что не склонны входить в состав твёрдых минералов при кристаллизации магмы.

Исследователи подчеркнули, что лунный грунт с обратной стороны значительно отличается от материала ближней стороны Луны. Эти различия указывают на геохимическую асимметрию, обусловленную внутренней структурой спутника, а не только внешними воздействиями.

Кроме того, учёным впервые удалось получить сведения о магнитном поле древней Луны именно с её дальней стороны. Возраст самого бассейна SPA был подтверждён — около 4,25 миллиарда лет. Эти данные позволяют по-новому взглянуть на формирование и эволюцию лунной коры и мантии.

Миссия Chang’e‑6 стартовала 3 мая 2024 года и завершилась 25 июня. Впервые в истории она доставила на Землю образцы с обратной стороны Луны — в общей сложности 1 935,3 грамма. Это стало значительным шагом в развитии лунной науки и расширило представления о геологии ближайшего к Земле небесного тела.

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…