В Испании продали самый дорогой в мире сыр

В Испании на аукционе продан самый дорогой в мире сыр — молочный деликатес сорта Cabrales ушёл с молотка за впечатляющие 42 тысячи долларов. Этот случай вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая цена, когда-либо заплаченная за сыр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Сыр Cabrales, выдержанный в течение 10 месяцев, был признан лучшим на престижном региональном конкурсе DOP Cabrales, который ежегодно проходит в автономном сообществе Астурия. Победителем конкурса стала продукция сыроварни Анхеля Диаса Эрреро, после чего уникальный сыр был выставлен на благотворительный аукцион под эгидой Регулирующего совета DOP Cabrales.
Вес сыра составил 2,27 килограмма. Его изготовили из натурального коровьего молока и отправили на созревание в пещеру Лос-Масос, расположенную в горах на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Благодаря высокой влажности и низкой температуре в пещере, в сыре образуются характерные грибки, которые придают ему острый, насыщенный вкус и выразительный аромат — именно такие качества ценятся знатоками по всему миру.
Покупателем уникального сыра стал ресторан El Llagar de Colloto — известное заведение, расположенное в Астурии. Руководство ресторана сообщило, что рекордный сыр не будет просто выставлен на витрине: он появится в меню, став эксклюзивным предложением для истинных гурманов.
Комментарии0 комментарий(ев)