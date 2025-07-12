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12.07.2025, 10:07

В Испании продали самый дорогой в мире сыр

Новости Мира 0 415

В Испании на аукционе продан самый дорогой в мире сыр — молочный деликатес сорта Cabrales ушёл с молотка за впечатляющие 42 тысячи долларов. Этот случай вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая цена, когда-либо заплаченная за сыр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Guinness World Records
Фото: Guinness World Records

Победитель конкурса превратился в лот

Сыр Cabrales, выдержанный в течение 10 месяцев, был признан лучшим на престижном региональном конкурсе DOP Cabrales, который ежегодно проходит в автономном сообществе Астурия. Победителем конкурса стала продукция сыроварни Анхеля Диаса Эрреро, после чего уникальный сыр был выставлен на благотворительный аукцион под эгидой Регулирующего совета DOP Cabrales.

Выдержка в горах и уникальный вкус

Вес сыра составил 2,27 килограмма. Его изготовили из натурального коровьего молока и отправили на созревание в пещеру Лос-Масос, расположенную в горах на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Благодаря высокой влажности и низкой температуре в пещере, в сыре образуются характерные грибки, которые придают ему острый, насыщенный вкус и выразительный аромат — именно такие качества ценятся знатоками по всему миру.

Рекордная покупка для гурманов

Покупателем уникального сыра стал ресторан El Llagar de Colloto — известное заведение, расположенное в Астурии. Руководство ресторана сообщило, что рекордный сыр не будет просто выставлен на витрине: он появится в меню, став эксклюзивным предложением для истинных гурманов.

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