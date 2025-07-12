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12.07.2025, 12:12

Сон без кондиционера: простые лайфхаки, чтобы спастись от жары ночью

Новости Мира 0 570

В жаркое время года засыпание может стать настоящей проблемой. Терапевт Амир Хан рассказал, какие простые и необычные методы помогут охладить тело и быстрее уснуть без использования кондиционера. Среди них — самодельный «ледяной кондиционер», замороженные носки и грамотное проветривание комнаты, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Daily Mirror.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Почему жаркая ночь мешает уснуть

Чтобы заснуть, температура тела должна снизиться на 1–1,5 градуса. В жару этот естественный процесс нарушается, что может привести к бессоннице, поверхностному сну и утренней усталости. Поэтому охлаждение тела перед сном особенно важно.

Самодельный кондиционер

Простой способ охладить воздух в комнате — поставить миску со льдом или бутылку с замороженной водой перед вентилятором. Проходящий через лёд поток воздуха становится прохладнее и создаёт эффект кондиционирования. Это поможет снизить общую температуру в помещении хотя бы на несколько градусов.

Замороженные носки

Ещё один неожиданный, но действенный лайфхак — замороженные носки. Нужно положить их в пакет и оставить в морозилке за час до сна. Надев их перед сном, можно быстро охладить ступни, что способствует снижению температуры всего тела и более быстрому засыпанию.

Охлаждающий душ

Перед сном рекомендуется принять тёплый, а не холодный душ. Именно тёплая вода расширяет сосуды и помогает телу отдавать лишнее тепло. Холодный душ может дать обратный эффект, вызвав спазм сосудов и ощущение внутреннего жара.

Правильное проветривание

В жару лучше открывать окна не днём, а поздно вечером или ночью, когда температура на улице ниже. Сквозняк — лучший способ быстро проветрить комнату. А днём окна и шторы лучше плотно закрыть, чтобы не впускать горячий воздух и солнечные лучи.

Холодная грелка или бутылка

Можно использовать обычную пластиковую бутылку с замороженной водой, обёрнутую в ткань, как холодную грелку. Её удобно положить у ног, под подушку или рядом с телом. Это поможет точечно охлаждать зоны, где проходят крупные сосуды.

Лёгкое постельное бельё и пижама

Идеальный выбор для жарких ночей — хлопок или лен. Эти материалы позволяют телу «дышать» и хорошо впитывают влагу. Искусственные ткани, наоборот, могут усилить потоотделение и мешать комфортному сну.

Минимум техники

Электронные устройства (телевизор, ноутбук, зарядные устройства) выделяют тепло даже в режиме ожидания. Желательно отключать всё лишнее от сети и не ставить технику рядом с кроватью.

Заснуть в жару — возможно, даже без кондиционера. Главное — помочь телу остыть: использовать вентилятор с льдом, охлаждать ступни, проветривать комнату и выбирать правильные ткани. Простые меры и немного изобретательности помогут превратить жаркую ночь в полноценный отдых.

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