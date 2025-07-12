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12.07.2025, 13:40

Необычная причина ухудшения памяти: забыли, зачем вошли в комнату

Новости Мира 0 869

Эксперты из HealthTest UK рассказали, что забывчивость, связанная с тем, что вы не помните, зачем вошли в комнату, — это не симптом деменции, а отражение нормальной работы мозга. Феномен объясняется «эффектом дверного проёма»: переход через дверной проём воспринимается мозгом как граница между событиями, и прежняя цель может забыться. При усталости или недостатке сна этот механизм особенно активен, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на HuffPost.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Что такое «эффект дверного проёма»

Этот феномен объясняет, почему иногда мы забываем цель прихода в другую комнату. Мозг воспринимает проход через дверной проём как разделение между двумя событиями — завершением одного и началом другого. Информация о предыдущей задаче считается устаревшей и стирается, что делает забывчивость обычной функцией мозга, а не признаком болезни.

Эффект усугубляется при усталости, недосыпе или перегрузке, когда мозг вынужден сохранять только критически важные данные для экономии ресурсов. В таких случаях забывание цели прихода в другую комнату становится более выраженным .

Это не деменция

Подобные эпизоды не следует считать тревожным симптомом. Напротив, они свидетельствуют о нормальной работе адаптивной памяти, направленной на оптимальное распределение внимания и ресурсов — особенно в условиях информационной перегрузки . В отличие от деменции или лёгких когнитивных нарушений, такие провалы не приводят к нарушениям повседневной деятельности.

Как уменьшить забывчивость

  • Сфокусируйтесь на задаче: перед переходом сформулируйте цель вслух — это помогает удержать намерение в памяти.

  • Устраните лишние раздражители: выключите звук на телефоне или приостановите фоновые дела перед важной задачей.

  • Высыпайтесь и отдыхайте: достаточный сон и паузы между активностью улучшают когнитивную устойчивость.

  • Разделяйте активность и территорию: старайтесь выполнять конкретные задачи в одном месте без переносов — это помогает избежать сбоя контекста.

Когда стоит проверить здоровье

Если забывчивость сопровождается другими тревожными симптомами — такими как трудности с речью, навигацией, вниманием или если окружающие замечают значительные изменения — стоит обратиться к специалисту. Врачи могут помочь отличить нормальную забывчивость от патологических изменений в состоянии памяти.

Забывчивость, дома или на работе — особенно в виде «зашёл и забыл» — чаще всего объясняется «эффектом дверного проёма» и не требует беспокойства. Простые приемы вроде концентрации на задаче, сна и ограничения отвлекающих факторов помогут улучшить память. И важно помнить: лишь комплекс симптомов, а не единичные эпизоды, могут указывать на проблему с когнитивными функциями.

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