Необычная причина ухудшения памяти: забыли, зачем вошли в комнату

Эксперты из HealthTest UK рассказали, что забывчивость, связанная с тем, что вы не помните, зачем вошли в комнату, — это не симптом деменции, а отражение нормальной работы мозга. Феномен объясняется «эффектом дверного проёма»: переход через дверной проём воспринимается мозгом как граница между событиями, и прежняя цель может забыться. При усталости или недостатке сна этот механизм особенно активен, сообщает Lada.kz . со ссылкой на HuffPost .

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Что такое «эффект дверного проёма»

Этот феномен объясняет, почему иногда мы забываем цель прихода в другую комнату. Мозг воспринимает проход через дверной проём как разделение между двумя событиями — завершением одного и началом другого. Информация о предыдущей задаче считается устаревшей и стирается, что делает забывчивость обычной функцией мозга, а не признаком болезни.

Эффект усугубляется при усталости, недосыпе или перегрузке, когда мозг вынужден сохранять только критически важные данные для экономии ресурсов. В таких случаях забывание цели прихода в другую комнату становится более выраженным .

Это не деменция

Подобные эпизоды не следует считать тревожным симптомом. Напротив, они свидетельствуют о нормальной работе адаптивной памяти, направленной на оптимальное распределение внимания и ресурсов — особенно в условиях информационной перегрузки . В отличие от деменции или лёгких когнитивных нарушений, такие провалы не приводят к нарушениям повседневной деятельности.

Как уменьшить забывчивость

Сфокусируйтесь на задаче: перед переходом сформулируйте цель вслух — это помогает удержать намерение в памяти.

Устраните лишние раздражители: выключите звук на телефоне или приостановите фоновые дела перед важной задачей.

Высыпайтесь и отдыхайте: достаточный сон и паузы между активностью улучшают когнитивную устойчивость.

Разделяйте активность и территорию: старайтесь выполнять конкретные задачи в одном месте без переносов — это помогает избежать сбоя контекста.

Когда стоит проверить здоровье

Если забывчивость сопровождается другими тревожными симптомами — такими как трудности с речью, навигацией, вниманием или если окружающие замечают значительные изменения — стоит обратиться к специалисту. Врачи могут помочь отличить нормальную забывчивость от патологических изменений в состоянии памяти.

Забывчивость, дома или на работе — особенно в виде «зашёл и забыл» — чаще всего объясняется «эффектом дверного проёма» и не требует беспокойства. Простые приемы вроде концентрации на задаче, сна и ограничения отвлекающих факторов помогут улучшить память. И важно помнить: лишь комплекс симптомов, а не единичные эпизоды, могут указывать на проблему с когнитивными функциями.