Новорожденный, объявленный врачами мертвым, ожил за несколько часов до похорон

Инцидент произошел 7 июля в штате Махараштра, в больнице Медицинского колледжа имени Свами Рамананда Тирта. 31-летняя женщина, находившаяся на 27-й неделе беременности, была экстренно госпитализирована и перенесла кесарево сечение. На свет появился мальчик весом всего 900 граммов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Врачи зафиксировали смерть после безуспешной реанимации

Как сообщил заведующий отделением акушерства и гинекологии Ганеш Тондаге, после рождения ребенок не проявлял признаков жизни: не закричал, не двигался, не дышал. Медперсонал в течение часа пытался реанимировать младенца, однако усилия не принесли результата. В присутствии матери было объявлено о смерти новорожденного.

Подготовка к похоронам — и чудо

Тело ребенка оставалось в больнице до следующего дня, после чего его передали семье. Дядя младенца, Дип Рах, забрал племянника и отвез в дом, где начали готовиться к погребению согласно традиции. Ребенка завернули в белую погребальную ткань.

Именно в этот момент произошло неожиданное — малыш внезапно пошевелился и издал крик. Родственники были потрясены: то, что считалось трагедией, обернулось неожиданным шансом на жизнь.

Ребенка срочно доставили обратно в больницу

Семья немедленно вернулась в медицинское учреждение. Врачи снова приняли младенца и подключили его к системам жизнеобеспечения. Медики подчеркнули, что впереди — длительный и сложный период выхаживания. На данном этапе никаких прогнозов о состоянии и перспективах ребенка они не дают.

Родные не винят врачей

Несмотря на произошедшее, семья младенца не предъявляет претензий к медицинскому персоналу. По словам родственников, они лично видели, как врачи боролись за жизнь ребенка в течение длительного времени, и понимают, насколько сложным был случай с учетом преждевременных родов и критического состояния малыша.