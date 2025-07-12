Солнечная активность ускоряется: 17 вспышек за сутки и прогноз роста

С 11 по 12 июля на Солнце произошли 17 вспышек — примерно в три раза больше нормы для середины июля. Утром 12 июля были зарегистрированы две мощные вспышки уровня M на левом краю диска. Ученые пока не видят прямой угрозы для Земли, однако ожидают дальнейшего роста активности, сообщает Lada.kz . со сылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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Резкий рост числа вспышек

По данным Лаборатории солнечной астрономии, за двое суток на Солнце было зафиксировано 17 вспышек. Для середины июля это значительное превышение нормы — обычно фиксируется не более пяти-шести вспышек в сутки. Такой всплеск активности вызывает обеспокоенность у астрономов и специалистов по космической погоде.

Вспышки класса M

Наиболее мощные события произошли утром 12 июля — две вспышки уровня M зафиксированы на левом краю солнечного диска. Вспышки такого класса могут вызывать радиопомехи и слабые геомагнитные бури, особенно если сопровождаются корональными выбросами массы.

Глобальный характер активности

По наблюдениям космического аппарата Solar Orbiter, активные области на Солнце увеличиваются не только на видимой стороне, но и на обратной, недоступной для наземных телескопов. Это свидетельствует о том, что активность носит глобальный характер и может усилиться в ближайшие дни.

Возможные последствия

На текущий момент вспышки не представляют угрозы для Земли. Однако учёные не исключают, что в течение нескольких дней число мощных вспышек уровня M увеличится. Это может привести к временным нарушениям радиосвязи, колебаниям магнитного поля Земли и усилению полярных сияний.

Активность продолжается

Усиление солнечной активности наблюдается уже вторую неделю подряд. Ранее было зарегистрировано шесть корональных выбросов — выбросов горячей плазмы, которые также могут воздействовать на космическую погоду.