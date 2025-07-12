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12.07.2025, 16:37

Солнечная активность ускоряется: 17 вспышек за сутки и прогноз роста

Новости Мира 0 635

С 11 по 12 июля на Солнце произошли 17 вспышек — примерно в три раза больше нормы для середины июля. Утром 12 июля были зарегистрированы две мощные вспышки уровня M на левом краю диска. Ученые пока не видят прямой угрозы для Земли, однако ожидают дальнейшего роста активности, сообщает  Lada.kz. со сылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Резкий рост числа вспышек

По данным Лаборатории солнечной астрономии, за двое суток на Солнце было зафиксировано 17 вспышек. Для середины июля это значительное превышение нормы — обычно фиксируется не более пяти-шести вспышек в сутки. Такой всплеск активности вызывает обеспокоенность у астрономов и специалистов по космической погоде.

Вспышки класса M

Наиболее мощные события произошли утром 12 июля — две вспышки уровня M зафиксированы на левом краю солнечного диска. Вспышки такого класса могут вызывать радиопомехи и слабые геомагнитные бури, особенно если сопровождаются корональными выбросами массы.

Глобальный характер активности

По наблюдениям космического аппарата Solar Orbiter, активные области на Солнце увеличиваются не только на видимой стороне, но и на обратной, недоступной для наземных телескопов. Это свидетельствует о том, что активность носит глобальный характер и может усилиться в ближайшие дни.

Возможные последствия

На текущий момент вспышки не представляют угрозы для Земли. Однако учёные не исключают, что в течение нескольких дней число мощных вспышек уровня M увеличится. Это может привести к временным нарушениям радиосвязи, колебаниям магнитного поля Земли и усилению полярных сияний.

Активность продолжается

Усиление солнечной активности наблюдается уже вторую неделю подряд. Ранее было зарегистрировано шесть корональных выбросов — выбросов горячей плазмы, которые также могут воздействовать на космическую погоду.

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