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12.07.2025, 17:52

В мире появится новое государство

Новости Мира 0 729

Во Франции достигнута договорённость о создании нового государства — Новой Каледонии. Хотя новообразованная страна не станет полностью независимой, она получит значительный уровень автономии. Об этом сообщает издание Politico, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Автономия с французским участием

Соглашение было достигнуто в субботу между противоборствующими политическими движениями, которые в течение длительного времени обсуждали будущее Новой Каледонии. В результате компромисса решено создать государство с особым статусом — оно будет автономным, но не полностью отделённым от Франции.

Согласно достигнутым договорённостям, Новая Каледония получит собственное гражданство, а также права в сфере международных отношений. Это означает расширение её политической и дипломатической самостоятельности на фоне сохранения связей с Парижем.

Впереди — голосование и референдум

Для вступления соглашения в силу предстоит пройти несколько этапов. Следующим шагом станет рассмотрение инициативы во французском парламенте. После этого на самих островах должен состояться референдум, на котором жители выскажут своё мнение по вопросу образования нового государства.

Причины напряжённости

Вопрос статуса Новой Каледонии уже не первый год вызывает острую политическую дискуссию. Весной 2024 года в регионе вспыхнули массовые беспорядки, вызванные предложенными изменениями в конституцию. Особенное недовольство вызвало намерение предоставить мигрантам избирательные права, что местное население восприняло как угрозу своему влиянию в регионе.

Справка: что такое Новая Каледония

Новая Каледония — архипелаг в юго-западной части Тихого океана, входящий в состав Франции в качестве заморской территории. Формально власть Парижа на островах представляет верховный комиссар, назначаемый президентом Франции. При этом на местах действует собственное правительство, осуществляющее исполнение большинства административных функций.

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