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12.07.2025, 20:20

Понедельник — самый опасный день недели: учёные объяснили, почему учащаются инфаркты и инсульты

Новости Мира 0 519

Исследование показало, что именно понедельник — день, когда чаще всего происходят инфаркты и инсульты. Учёные связывают это с резким скачком уровня гормона стресса — кортизола — в начале недели. Даже у пенсионеров, не испытывающих рабочей нагрузки, наблюдается этот эффект, что указывает на психологическую природу явления, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Journal of Affective Disorders.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Исследование провели на основе данных более 3 500 человек, участвовавших в длительном британском исследовании старения. Учёные анализировали уровень кортизола и кортизона, накопленных в организме за месяцы, и сопоставляли эти данные с эмоциональным состоянием людей по дням недели. Оказалось, что у тех, кто испытывал тревогу по понедельникам, уровень кортизола был на 23 % выше, чем в другие дни.

Почему именно понедельник?

Понедельник воспринимается организмом как момент резкого перехода от отдыха к активности. Это сопровождается внутренним напряжением и стрессом, даже если человек формально не работает. Биологические часы, циркадные ритмы и социальные привычки формируют стойкий условный рефлекс — и он запускает физиологические реакции, включая выброс гормонов стресса.

Медицинские последствия

Повышенный уровень кортизола увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это может стать пусковым механизмом для инфаркта или инсульта — особенно у людей с хроническими заболеваниями, высоким давлением, а также у пожилых. Статистика фиксирует всплеск случаев инфарктов именно в понедельник.

Что планируют выяснить учёные

Специалисты продолжат изучать, почему одни люди легче справляются с понедельничным стрессом, а другие — подвержены риску. Внимание будет уделено привычкам сна, уровню физической активности, эмоциональной устойчивости и образу жизни. Исследователи также предполагают, что рутинные изменения — например, мягкий вход в неделю — могут помочь снизить стресс и защитить здоровье.

Как снизить риск

  • Начинайте понедельник с простых и спокойных задач, избегайте перегрузки с самого утра.

  • Поддерживайте режим сна — ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, включая выходные.

  • Делайте утреннюю зарядку, прогулку или дыхательные упражнения — они помогут сбалансировать гормоны.

  • При наличии сердечно-сосудистых заболеваний — консультируйтесь с врачом, особенно при стрессовых симптомах.

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