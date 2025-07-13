Понедельник — самый опасный день недели: учёные объяснили, почему учащаются инфаркты и инсульты

Исследование показало, что именно понедельник — день, когда чаще всего происходят инфаркты и инсульты. Учёные связывают это с резким скачком уровня гормона стресса — кортизола — в начале недели. Даже у пенсионеров, не испытывающих рабочей нагрузки, наблюдается этот эффект, что указывает на психологическую природу явления, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Journal of Affective Disorders .

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Исследование провели на основе данных более 3 500 человек, участвовавших в длительном британском исследовании старения. Учёные анализировали уровень кортизола и кортизона, накопленных в организме за месяцы, и сопоставляли эти данные с эмоциональным состоянием людей по дням недели. Оказалось, что у тех, кто испытывал тревогу по понедельникам, уровень кортизола был на 23 % выше, чем в другие дни.

Почему именно понедельник?

Понедельник воспринимается организмом как момент резкого перехода от отдыха к активности. Это сопровождается внутренним напряжением и стрессом, даже если человек формально не работает. Биологические часы, циркадные ритмы и социальные привычки формируют стойкий условный рефлекс — и он запускает физиологические реакции, включая выброс гормонов стресса.

Медицинские последствия

Повышенный уровень кортизола увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это может стать пусковым механизмом для инфаркта или инсульта — особенно у людей с хроническими заболеваниями, высоким давлением, а также у пожилых. Статистика фиксирует всплеск случаев инфарктов именно в понедельник.

Что планируют выяснить учёные

Специалисты продолжат изучать, почему одни люди легче справляются с понедельничным стрессом, а другие — подвержены риску. Внимание будет уделено привычкам сна, уровню физической активности, эмоциональной устойчивости и образу жизни. Исследователи также предполагают, что рутинные изменения — например, мягкий вход в неделю — могут помочь снизить стресс и защитить здоровье.

Как снизить риск