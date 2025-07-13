Яйца категории С0: стоит ли выбирать самые крупные? Советы экспертов

Яйца категории С0 весом более 75 г выглядят внушительно, но не всегда полезнее более мелких вариантов. Бывшие сотрудники птицефабрик предупреждают о возможном превышении добавок, стимуляторов и антибиотиков в рационе кур. Также эксперты дают рекомендации, как правильно хранить яйца, чтобы сохранить их свежесть максимально долго, сообщает Lada.kz. со ссылкой на progorodnn.ru.
Яйца категории С0 — самые крупные из представленных в магазинах. Они весят более 75 граммов и часто воспринимаются как более питательные и «качественные». Однако, по словам бывших работников птицефабрик, такие яйца не всегда являются наилучшим выбором.
Самые крупные яйца несут взрослые куры. Чтобы птица регулярно давала продукцию такого размера, ей требуется особый рацион. В корма добавляют белковые и витаминные комплексы, иногда используют стимуляторы. Кроме того, чтобы предотвратить болезни, кур нередко обрабатывают антибиотиками. Всё это в определённой степени может влиять на состав яйца, попадающего к потребителю.
Яйца категории С1 весят от 55 до 64 граммов, а С2 — от 45 до 54 граммов. Их, как правило, несут молодые куры, которых ещё не успели «перегрузить» гормонами и добавками. В таких яйцах более тонкая скорлупа и насыщенный жёлток. Многие потребители отмечают, что вкус у них ярче, чем у крупных С0. В ряде стран именно яйца С1 и С2 считаются предпочтительными — как по составу, так и по соображениям пищевой безопасности.
Некоторые считают, что большие яйца — это больше пользы. Однако, по мнению специалистов, разница в пищевой ценности между С0 и С1 несущественна. При этом стоимость С0 выше, что делает покупку менее рациональной. Более того, с увеличением размера возрастает вероятность того, что в яйце окажутся остатки антибиотиков или стимуляторов.
Важно правильно хранить яйца, чтобы они сохраняли свежесть. Не стоит размещать их в дверце холодильника — из-за перепадов температуры они быстрее портятся. Лучше всего держать их в заводской упаковке на нижней полке холодильника или в овощном отсеке. Оптимальная температура хранения — от 2 до 4 градусов Цельсия. Мыть яйца нужно только перед использованием, а не заранее — так сохраняется защитная оболочка. В холодильнике яйца могут храниться до 90 дней, а при комнатной температуре — не более 2–3 недель.
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