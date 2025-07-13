Яйца категории С0: стоит ли выбирать самые крупные? Советы экспертов

Яйца категории С0 весом более 75 г выглядят внушительно, но не всегда полезнее более мелких вариантов. Бывшие сотрудники птицефабрик предупреждают о возможном превышении добавок, стимуляторов и антибиотиков в рационе кур. Также эксперты дают рекомендации, как правильно хранить яйца, чтобы сохранить их свежесть максимально долго, сообщает Lada.kz . со ссылкой на progorodnn.ru.

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Яйца категории С0 — самые крупные из представленных в магазинах. Они весят более 75 граммов и часто воспринимаются как более питательные и «качественные». Однако, по словам бывших работников птицефабрик, такие яйца не всегда являются наилучшим выбором.

Как получают яйца С0

Самые крупные яйца несут взрослые куры. Чтобы птица регулярно давала продукцию такого размера, ей требуется особый рацион. В корма добавляют белковые и витаминные комплексы, иногда используют стимуляторы. Кроме того, чтобы предотвратить болезни, кур нередко обрабатывают антибиотиками. Всё это в определённой степени может влиять на состав яйца, попадающего к потребителю.

Альтернатива — категории С1 и С2

Яйца категории С1 весят от 55 до 64 граммов, а С2 — от 45 до 54 граммов. Их, как правило, несут молодые куры, которых ещё не успели «перегрузить» гормонами и добавками. В таких яйцах более тонкая скорлупа и насыщенный жёлток. Многие потребители отмечают, что вкус у них ярче, чем у крупных С0. В ряде стран именно яйца С1 и С2 считаются предпочтительными — как по составу, так и по соображениям пищевой безопасности.

Стоит ли переплачивать за С0

Некоторые считают, что большие яйца — это больше пользы. Однако, по мнению специалистов, разница в пищевой ценности между С0 и С1 несущественна. При этом стоимость С0 выше, что делает покупку менее рациональной. Более того, с увеличением размера возрастает вероятность того, что в яйце окажутся остатки антибиотиков или стимуляторов.

Советы по хранению

Важно правильно хранить яйца, чтобы они сохраняли свежесть. Не стоит размещать их в дверце холодильника — из-за перепадов температуры они быстрее портятся. Лучше всего держать их в заводской упаковке на нижней полке холодильника или в овощном отсеке. Оптимальная температура хранения — от 2 до 4 градусов Цельсия. Мыть яйца нужно только перед использованием, а не заранее — так сохраняется защитная оболочка. В холодильнике яйца могут храниться до 90 дней, а при комнатной температуре — не более 2–3 недель.