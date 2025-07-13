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13.07.2025, 10:15

Живущую в джунглях с двумя детьми россиянку нашла индийская полиция

Новости Мира 0 602

В индийском штате была обнаружена 40-летняя гражданка России, которая на протяжении почти двух недель жила в пещере в джунглях вместе с двумя малолетними детьми. Женщина намеренно выбрала уединенный образ жизни, вдохновившись индуизмом и местными духовными практиками. Ее удалось найти благодаря вмешательству полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: AP
Фото: AP

Обнаружена семья из России в индийских джунглях

Как сообщает индийское агентство PTI, правоохранительные органы обнаружили 40-летнюю гражданку России Нину Кутину и ее двух детей, возрастом шесть и четыре года, в одной из пещер в удаленной джунглевой местности. Семья проживала в полной изоляции, без связи с внешним миром.

Почти две недели в полной изоляции

По данным полиции, россиянка и дети находились в пещере около двух недель. Женщина самостоятельно обустроила это укрытие, превратив его в жилище. Условия жизни в пещере были крайне простыми, однако семья оставалась в ней добровольно.

Духовный путь и жизнь вдали от цивилизации

Как отмечается в сообщении, женщина выбрала жизнь в джунглях осознанно. Она увлеклась индуизмом и местными духовными практиками, что и стало причиной ее решения удалиться от общества. Пещера, по ее замыслу, стала своего рода духовным приютом, где она стремилась к уединению и гармонии.

Полиция выясняет детали

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пребывания семьи в джунглях. В частности, ведется проверка, как именно женщина обеспечивала себя и детей продуктами питания и водой в течение всего этого времени. Также уточняется, каким образом семья оказалась в данной местности и были ли у них документы.

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