Не просто красивая мутация: врач объяснила, почему у одного человека бывают глаза разного цвета

Гетерохромия — редкое явление, при котором радужки глаз имеют разную окраску. Оно встречается менее чем у 1% населения планеты и нередко воспринимается как необычная, даже привлекательная черта внешности. Однако в некоторых случаях разноцветные глаза могут быть признаком определённых нарушений или заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Что такое гетерохромия

Офтальмолог Анна Шамарова поясняет, что гетерохромия проявляется в различии окраски радужных оболочек. У человека один глаз может быть, например, карим, а другой — серым, зелёным или голубым. При этом различие бывает как полным, так и частичным, когда цвет отличается только в части радужки.

Причины гетерохромии: от врождённых особенностей до заболеваний

В большинстве случаев гетерохромия является врождённой и не сопровождается другими отклонениями. Это просто особенность внешности, которая не влияет на зрение или общее состояние здоровья.

Однако иногда гетерохромия может быть связана с генетическими синдромами. Среди них врач называет:

Синдром Горнера — заболевание, при котором поражается симпатическая нервная система. Одним из его внешних проявлений может быть различие в цвете глаз.

Синдром Ваарденбурга — генетическое расстройство, при котором нарушается пигментация кожи, волос и глаз.

Приобретённая гетерохромия

Разный цвет глаз может появиться не только с рождения, но и развиться со временем. Такое возможно в результате:

травмы глаза,

воспалительных процессов,

опухолей,

других офтальмологических заболеваний.

Врач подчёркивает, что если изменение цвета глаза произошло внезапно или с возрастом, необходимо пройти медицинское обследование. Это поможет исключить возможные скрытые патологии.

Важно помнить

Гетерохромия в подавляющем большинстве случаев — это исключительно визуальная особенность, не требующая лечения. Но если она сопровождается другими симптомами или возникла внезапно, консультация специалиста обязательна.