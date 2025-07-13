Не просто красивая мутация: врач объяснила, почему у одного человека бывают глаза разного цвета

Гетерохромия — редкое явление, при котором радужки глаз имеют разную окраску. Оно встречается менее чем у 1% населения планеты и нередко воспринимается как необычная, даже привлекательная черта внешности. Однако в некоторых случаях разноцветные глаза могут быть признаком определённых нарушений или заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Офтальмолог Анна Шамарова поясняет, что гетерохромия проявляется в различии окраски радужных оболочек. У человека один глаз может быть, например, карим, а другой — серым, зелёным или голубым. При этом различие бывает как полным, так и частичным, когда цвет отличается только в части радужки.
В большинстве случаев гетерохромия является врождённой и не сопровождается другими отклонениями. Это просто особенность внешности, которая не влияет на зрение или общее состояние здоровья.
Однако иногда гетерохромия может быть связана с генетическими синдромами. Среди них врач называет:
Синдром Горнера — заболевание, при котором поражается симпатическая нервная система. Одним из его внешних проявлений может быть различие в цвете глаз.
Синдром Ваарденбурга — генетическое расстройство, при котором нарушается пигментация кожи, волос и глаз.
Разный цвет глаз может появиться не только с рождения, но и развиться со временем. Такое возможно в результате:
травмы глаза,
воспалительных процессов,
опухолей,
других офтальмологических заболеваний.
Врач подчёркивает, что если изменение цвета глаза произошло внезапно или с возрастом, необходимо пройти медицинское обследование. Это поможет исключить возможные скрытые патологии.
Гетерохромия в подавляющем большинстве случаев — это исключительно визуальная особенность, не требующая лечения. Но если она сопровождается другими симптомами или возникла внезапно, консультация специалиста обязательна.
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