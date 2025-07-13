Иностранцев заставят сдавать единый тест по русскому языку

Иностранцам, планирующим обучение в российских вузах, предстоит пройти стандартизированное тестирование по русскому языку. Такое требование закреплено в новом указе об основах государственной языковой политики, подписанном президентом Владимиром Путиным и размещённом на портале правовой информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru.

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Новый экзамен как инструмент языковой политики

Согласно документу, создание и внедрение единого теста станет одной из центральных мер по реализации языковой стратегии России. Экзамен будет обязательным для иностранных граждан, поступающих в высшие учебные заведения, и направлен на повышение уровня владения русским языком среди иностранных студентов.

Укрепление позиций русского языка за рубежом

Как следует из указа, цель нововведения — усилить роль русского языка на международной арене и сформировать устойчивые стандарты его преподавания и оценки. Предполагается, что тестирование станет действенным механизмом не только языковой адаптации мигрантов, но и продвижения русской речевой культуры за пределами страны.

Защита языкового разнообразия внутри страны

Помимо усиления позиций русского языка, в документе подчёркивается необходимость охраны и развития государственных языков республик в составе Российской Федерации, а также языков других народов, проживающих на её территории. Таким образом, языковая политика России ориентирована не только на стандартизацию, но и на сохранение многоязычного наследия.

Угрозы языковой среде: просторечия и глобализация

Особую обеспокоенность, как указано в документе, вызывают негативные изменения в языке. В частности, акцентируется внимание на чрезмерном употреблении просторечных и нелитературных выражений, которые не соответствуют словарным нормам. Это, по мнению разработчиков указа, может подорвать речевую культуру и общий уровень владения литературным русским языком.

Недостатки в регулировании языковой сферы

Ещё одной проблемой названа незавершённость правового регулирования в области языковых отношений. Указ подчёркивает необходимость устранения пробелов в законодательстве и усиления контроля за соблюдением языковых норм в сфере образования, СМИ и делопроизводства.