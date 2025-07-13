«Я устала врать»: Лера Кудрявцева раскрыла правду о семье и алкоголе

Известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что больше не может справляться с алкогольной зависимостью своего супруга, бывшего хоккеиста Игоря Макарова. Эмоциональное и честное признание она опубликовала в своем Telegram-канале , сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @lerakudryavtseva

Проблема, которая тянется годами

О том, что Игорь Макаров страдает от алкогольной зависимости, СМИ и поклонникам известно давно. По словам Леры, она неоднократно пыталась помочь мужу, в том числе отправляла его на лечение. Некоторое время казалось, что лечение дало результат: в сети появлялись поздравления Игоря, теплые семейные фотографии и кадры из отпуска в Турции, где пара отдыхала вместе с дочерью Машей.

Иллюзия благополучия

Однако все эти свидетельства счастливой жизни оказались лишь внешним фасадом. На самом деле, по признанию Кудрявцевой, зависимость никуда не ушла, и борьба продолжается. В посте телеведущая отметила, что больше не может притворяться, будто все хорошо. Она устала скрывать правду — не только от общественности, но и от собственной дочери.

«Я боюсь, что он умрет»

«Я сделала все, что могла», — написала Лера. Она призналась, что испытывает страх за жизнь Игоря и чувствует постоянную тревогу, если не может его контролировать. Эти переживания, по ее словам, загоняют ее в состояние «созависимости» — когда человек теряет границы и начинает винить себя за чужие проблемы.

Сомнения и сожаления

Спустя некоторое время после публикации Кудрявцева написала, что жалеет о своей откровенности, но признала: пути назад уже нет. Несмотря на боль и усталость, телеведущая пообещала справиться и не сдаться, даже если ситуация кажется безвыходной.

Скрытая драма публичной жизни

История Леры Кудрявцевой еще раз подчеркивает: за красивыми фотографиями в соцсетях часто скрываются настоящие трагедии. Признание телеведущей вызвало волну сочувствия и поддержки в комментариях — многие оценили ее смелость говорить о личной боли открыто.