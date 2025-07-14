103-летняя женщина назвала алкогольный секрет долгой жизни

Жительница британского городка Маркет-Харборо Марджери Джейкобс отметила 103-й день рождения и рассказала, как ей удалось дожить до столь почтенного возраста. По словам долгожительницы, главный секрет — это красное вино и умение сохранять позитивный настрой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

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От военных лет до столетнего юбилея

Марджери Джейкобс родилась 1 июня 1922 года и была младшей из пяти детей в семье. Ее юность пришлась на годы Второй мировой войны — в это время она работала помощницей делопроизводителя, внося свой вклад в военное время.

Со временем Марджери стала матерью двоих детей, затем — бабушкой и прабабушкой: у нее двое внуков и четверо правнуков.

Независимость до 102 лет

Удивительно, но вплоть до 102-летнего возраста женщина жила самостоятельно. Лишь в августе 2024 года она переехала в дом престарелых, где ей обеспечили комфорт и уход. При этом Марджери по-прежнему ведет активную и осмысленную жизнь — любит садоводство, читает художественную литературу и увлекается поэзией.

День рождения с шарами, тортом и мудрыми советами

На 103-й день рождения семья Марджери и сотрудники дома престарелых устроили ей праздничное торжество — с воздушными шарами, тортом и поздравлениями. В ответ на традиционный вопрос о секрете долголетия женщина с улыбкой ответила:

«Не унывайте, больше заботьтесь о других, чем о себе. И не забывайте про красное вино и свежий воздух!»

Позитив — как стиль жизни

Своей жизненной позицией Марджери Джейкобс подает вдохновляющий пример: долгие годы, наполненные заботой о близких, увлечениями и хорошим настроением, могут стать ключом к долголетию. А бокал вина — лишь приятное дополнение.