Назван вызывающий самые сильные отеки алкоголь

Алкоголь может вызывать заметные отеки лица и тела, особенно при регулярном или чрезмерном употреблении. Об этом рассказал психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Андрей Тюрин в беседе с «Лентой.ру» . Он подробно объяснил, почему так происходит и какие напитки наиболее опасны с этой точки зрения, сообщает Lada.kz.

Фото: Unsplash

Почему алкоголь вызывает отеки

По словам специалиста, спиртные напитки негативно воздействуют на работу органов мочевыделительной системы и нарушают водно-солевой баланс организма. В результате этого жидкость начинает задерживаться в тканях, вызывая выраженные отеки. Особенно заметны они на лице, руках и ногах.

Ситуация усугубляется, если алкоголь употребляется вместе с солеными закусками. Соль дополнительно удерживает воду в организме, усиливая эффект отечности.

Лидер по отечности — пиво

Среди всех видов алкоголя Тюрин выделил пиво как напиток, наиболее способствующий возникновению отеков. Причиной этого является не только содержание этанола, который влияет на почки и сосуды, но и состав самого напитка. Пиво содержит примеси, которые негативно сказываются на работе печени и почек, особенно при частом потреблении.

«Из-за этих факторов организм начинает задерживать жидкость, что и приводит к отекам, особенно заметным на следующее утро», — отметил врач.

Шампанское и белое вино — еще одни "провокаторы"

Кроме пива, нарколог назвал шампанское и белое вино в числе напитков, вызывающих сильную отечность. Эти виды алкоголя содержат сульфиты и сахар, благодаря чему они легко пьются, но при этом могут быстро приводить к избыточному потреблению. Именно это легкое и чрезмерное употребление становится причиной выраженных отеков на следующий день.