Турист удивился ценам на икру в Азербайджане: за что просят 10 тысяч долларов за килограмм?

Путешествуя по Азербайджану, российский турист, автор Дзен-канала TrueStory Travel, поделился впечатлениями от визита на местный рынок, где его внимание привлекла черная икра. Однако самые большие удивления ждали его не во вкусе, а в цене, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

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Черная икра — от $900 до $10 000: в чем разница?

На бакинском рынке турист заметил значительный разброс в цене на черную икру. Самый доступный вариант — от 900 долларов за килограмм. Однако рядом продавалась икра за астрономические 10 тысяч долларов за тот же объем.

Турист пояснил, что стандартом качества считается икра осетра, но в продаже есть и икра других представителей осетровых, включая белугу. Именно белужья икра с необычным зеленоватым оттенком оказалась самой дорогой.

Почему икра белуги стоит так дорого?

Белуга занесена в Красную книгу, и ее вылов в дикой природе строго запрещен. Но на рынках Азербайджана, как подчеркивает турист, не торгуют браконьерской продукцией. Вся икра поступает с специализированных рыбоводческих хозяйств, где рыбу выращивают искусственно.

Процесс разведения белуги — крайне затратный и трудоемкий. Рыба медленно растет и требует особых условий содержания. Все это отражается на цене финального продукта — икры.

Какой на вкус деликатес за тысячи долларов?

Путешественник не упустил возможности продегустировать икру. Он признался, что кардинальной разницы во вкусе между более доступной черной икрой и элитной белужьей он не ощутил. Тем не менее, стоимость определяется не только вкусовыми качествами, но и редкостью продукта, сложностью производства и запретами на дикий вылов.

Вывод

Опыт туриста еще раз подчеркивает: высокая цена на рынке — это не всегда результат спекуляции. В случае с белужьей икрой в Азербайджане речь идет о редком и легально выращенном продукте, за которым стоит сложная и дорогая технология.