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14.07.2025, 08:26

Украинцам закроют въезд в Россию на срок до 50 лет

Новости Мира 0 823

Пограничная служба России начала выносить длительные запреты на въезд для граждан Украины, которым ранее было отказано в пересечении границы в столичном аэропорту Шереметьево. По данным ТАСС со ссылкой на судебные материалы, ограничения могут действовать от 20 до 50 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Причины отказов — содержимое смартфонов и отношение к СВО

Отказы в допуске чаще всего объясняются данными, обнаруженными при досмотре мобильных устройств украинцев. Речь идет о доказательствах службы в Вооруженных силах Украины, связях с украинскими спецслужбами, а также высказываниях против российской "специальной военной операции" или негативных суждениях о РФ.

Проверка, депортация, запрет

После завершения всех проверок украинцам сообщают о недопуске и отправляют обратно в страну, откуда они прибыли в Шереметьево. Уже после этого принимается решение о запрете въезда на длительный срок.

С октября 2023 года — въезд только через Шереметьево

С осени 2023 года все украинские граждане, направляющиеся в Россию, могут попасть на территорию страны только через аэропорт Шереметьево. Там они проходят расширенный контроль. Несмотря на жесткие меры, большинство украинцев, по официальной информации, все же получают разрешение на въезд.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Жестко
14.07.2025, 05:35
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