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14.07.2025, 11:09

Врачи спасли мужчину, который проглотил 27 зажигалок

Новости Мира 0 489

Врачи республиканской больницы №1 в Туве провели уникальную операцию по извлечению десятков инородных предметов из желудка пациента. Спасти мужчину удалось благодаря быстрой диагностике и срочному вмешательству, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»/VK
Фото: ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»/VK

Компьютерная томография выявила шокирующую находку

В приемное отделение больницы поступил 56-летний житель региона. Врачей насторожило его состояние, и пациента направили на компьютерную томографию. Исследование показало, что в желудке мужчины находятся множественные посторонние объекты.

Срочная операция: извлечено 27 зажигалок и монета

После диагностики пациента немедленно прооперировали. Под общим наркозом врачи эндоскопически извлекли из желудка 27 зажигалок и одну монету. Как именно эти предметы оказались в организме, мужчина объяснять отказался.

Пациент отказался от комментариев

После пробуждения пациент не дал никаких объяснений по поводу случившегося. Мотивы его поступка остаются неизвестными, но благодаря усилиям врачей его жизни больше ничего не угрожает.

Похожий случай в Москве: пуля мигрировала по венам

Не так давно в московской клинике произошел другой редкий медицинский случай. Врачи спасли мужчину с огнестрельным ранением, у которого пуля перемещалась по кровеносной системе.

Пуля прошла через крупные вены и остановилась у почки

Пациента с ранением в области над ключицей доставили в больницу вертолетом санавиации. КТ выявила, что пуля, попав в организм, начала движение по верхней и нижней полым венам и в итоге застряла в правой почечной вене.

Уникальная операция спасла жизнь пациента

Хирурги успешно провели операцию. Состояние пострадавшего стабилизировалось. Медики подчеркнули, что такие случаи миграции инородных тел по сосудам встречаются крайне редко и требуют высочайшей точности при вмешательстве.

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