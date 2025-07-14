Врачи спасли мужчину, который проглотил 27 зажигалок

Врачи республиканской больницы №1 в Туве провели уникальную операцию по извлечению десятков инородных предметов из желудка пациента. Спасти мужчину удалось благодаря быстрой диагностике и срочному вмешательству, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В приемное отделение больницы поступил 56-летний житель региона. Врачей насторожило его состояние, и пациента направили на компьютерную томографию. Исследование показало, что в желудке мужчины находятся множественные посторонние объекты.
После диагностики пациента немедленно прооперировали. Под общим наркозом врачи эндоскопически извлекли из желудка 27 зажигалок и одну монету. Как именно эти предметы оказались в организме, мужчина объяснять отказался.
После пробуждения пациент не дал никаких объяснений по поводу случившегося. Мотивы его поступка остаются неизвестными, но благодаря усилиям врачей его жизни больше ничего не угрожает.
Не так давно в московской клинике произошел другой редкий медицинский случай. Врачи спасли мужчину с огнестрельным ранением, у которого пуля перемещалась по кровеносной системе.
Пациента с ранением в области над ключицей доставили в больницу вертолетом санавиации. КТ выявила, что пуля, попав в организм, начала движение по верхней и нижней полым венам и в итоге застряла в правой почечной вене.
Хирурги успешно провели операцию. Состояние пострадавшего стабилизировалось. Медики подчеркнули, что такие случаи миграции инородных тел по сосудам встречаются крайне редко и требуют высочайшей точности при вмешательстве.
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