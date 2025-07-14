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14.07.2025, 11:44

Ушел из жизни Александр Митта — автор «Экипажа» и классик отечественного кино

Новости Мира 0 466

На 93-м году жизни скончался выдающийся советский и российский режиссер, народный артист России Александр Митта. О кончине сообщил его сын Евгений в личных соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал он.

Госпитализация и последние дни

1 июля режиссера госпитализировали в одну из столичных клиник. По информации Telegram-канала SHOT, он был доставлен в состоянии сопора — глубокой угнетенности сознания, близкой к коматозному сну. За день до этого, 30 июня, NEWS.ru писало, что к Митте приезжали две бригады скорой помощи после того, как он потерял сознание у себя дома в Москве.

Изначально от госпитализации он отказался. Позднее его помощник уверял, что с режиссером «все нормально». Однако спустя две недели стало известно о его смерти.

Путь от инженера до классика кино

Александр Наумович Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Сначала он получил техническое образование — окончил инженерно-строительный факультет МИСИ в 1955 году. Но вскоре выбрал путь искусства и поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где учился у легендарного Михаила Ромма.

Свои первые шаги в кино Митта сделал в 1961 году, дебютировав фильмом «Друг мой, Колька!», снятым совместно с Алексеем Салтыковым.

«Экипаж» и другие важнейшие фильмы

Настоящая слава пришла к Митте после выхода фильма «Звонят, откройте дверь» (1965), который удостоился престижной награды — «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Но всесоюзную популярность он получил благодаря ленте «Экипаж» (1980) — первому в истории СССР фильму-катастрофе, собравшему рекордную кассу.

Среди других знаковых работ:

  • «Затерянный в Сибири» (1991) — номинировался на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм;

  • Телесериал «Граница. Таежный роман» (2001) — драматическая история на фоне военной части;

  • «Лебединый рай» (2005) — телевизионный многосерийный проект.

Наставник, педагог и теоретик кино

Помимо режиссуры, Александр Митта активно занимался преподаванием. Он вел мастерские на Высших курсах сценаристов и режиссеров, преподавал в Гамбургской киношколе, а также основал собственную «Школу-студию Александра Митты», где обучал режиссеров и сценаристов.

Он также стал автором книги «Кино между адом и раем», в которой обобщил свои взгляды на профессию и киноискусство. Помимо этого, Митта написал множество статей, посвященных теории кино.

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