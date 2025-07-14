Привычка миллионов, которая убивает ноутбуки

Каждый день миллионы людей по всему миру ставят ноутбук на колени, не задумываясь о возможных последствиях. Между тем, такая привычка может нанести вред как самой технике, так и здоровью пользователя, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

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Что происходит с ноутбуком при использовании "на коленях"

Корпус любого ноутбука выделяет тепло — особенно в нижней части, где находятся процессор, видеочип и система охлаждения. Именно там расположены вентиляционные отверстия, через которые должно проходить достаточное количество воздуха для отвода тепла.

Когда ноутбук устанавливается на колени, мягкое покрытие одежды, кожи или пледа перекрывает доступ воздуха, создавая "тепловую ловушку". В результате устройство начинает перегреваться.

Последствия перегрева: от снижения скорости до выхода из строя

Исследования Стэнфордского университета и экспертов в области электроники неоднократно доказывали: ограничение вентиляции приводит к резкому скачку температуры внутри ноутбука. Чтобы не перегреться, процессоры автоматически снижают свою производительность — происходит так называемый "троттлинг". В результате компьютер начинает работать медленнее, особенно при запуске сложных программ.

Если перегрев повторяется регулярно, это ведет к ускоренному износу компонентов — в первую очередь страдает аккумулятор. Производители, такие как Dell, в своих официальных рекомендациях подчеркивают: ноутбук следует использовать только на твердых и ровных поверхностях.

Вред для здоровья и комфорта

Речь идет не только о технике. При длительном использовании ноутбука на коленях нижняя часть корпуса нагревается настолько, что может вызвать неприятные ощущения и даже легкие ожоги кожи. Случаи подобных термических повреждений были зафиксированы в медицинских журналах, в том числе в Pediatrics еще в 2010 году.

Кроме того, подобная поза вредна для осанки: человек вынужден сутулиться, смотреть вниз на экран и держать руки в напряжении. Об этом не раз писал известный IT-журналист Уолт Моссберг, подчеркивая эргономические риски работы с ноутбуком на коленях.

Что советуют производители

Многие бренды — в том числе Apple — официально предупреждают в инструкциях: не используйте ноутбук на мягких поверхностях, телесных участках и одеялах. Это может привести к перегреву устройства и снижению его производительности.

Безопасная альтернатива: как правильно работать с ноутбуком

Для безопасной и комфортной работы специалисты рекомендуют:

размещать ноутбук на столе или другой твердой поверхности;

использовать охлаждающие подставки или подносы с вентиляцией;

избегать перекрытия вентиляционных отверстий;

делать перерывы в работе, чтобы устройство успевало остывать.

Итог: одна привычка, множество проблем

Отказ от привычки класть ноутбук на колени — простая, но важная мера. Она поможет сохранить устройство в рабочем состоянии дольше, обеспечить комфортную работу и избежать ненужных затрат на ремонт. Иногда именно такие мелочи определяют, сколько лет прослужит ваша техника.