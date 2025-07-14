Скончался Юрий Мороз — режиссер сериалов «Каменская» и «Содержанки»

На 69-м году жизни ушел из жизни известный российский режиссер, актер и продюсер Юрий Мороз. Информацию о его смерти подтвердило агентство ТАСС . Причина кончины пока не сообщается, как и дата прощания с артистом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Творческий путь: от театра к большому экрану

Юрий Мороз начал свою карьеру в искусстве как актер. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ и вскоре после этого поступил в труппу Театра имени Ленинского комсомола. Его дебют в кино состоялся в 1980 году в историческом фильме «Юность Петра».

Позже он сменил направление деятельности и поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил в 1988 году.

Известные проекты и вклад в телевидение

Юрий Мороз оставил заметный след в российском кинематографе как режиссер. Он работал над целым рядом популярных телесериалов, среди которых:

«Каменская» — криминальная драма, ставшая культовой в начале 2000-х;

«Братья Карамазовы» — экранизация романа Достоевского;

«Апостол», «Угрюм-река», «Содержанки», «Лунатики», «Подземелье ведьм» — масштабные многосерийные проекты, получившие широкий отклик зрителей.

Кроме того, Мороз проявил себя как продюсер. Он участвовал в создании таких известных картин, как:

«Ликвидация»

«Партизаны»

«Темный мир в 3D»

«Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»

«Герой нашего времени»

«Золотой теленок»

«Здравствуйте, мы ваша крыша!»

Признание и награды

Творчество Юрия Мороза не раз удостаивалось высоких оценок. В 2000 году он получил специальную награду за лучшую режиссуру на телевизионном фестивале «Бригантина» за работу над сериалом «Каменская». В 2023 году Мороз был отмечен премией за лучший сценарий на кинофестивале «Выборг 2023» за фильм «Лунатики».

Память о мастере

Юрий Мороз навсегда останется в памяти зрителей как автор глубоких, зрелищных и эмоционально насыщенных кинопроектов. Его фильмы и сериалы не только украшали телеэкраны, но и задавали высокую планку в отечественном кинематографе.

О времени и месте прощания с режиссером будет объявлено позднее.