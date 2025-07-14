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14.07.2025, 15:49

Врач объяснила, почему по ночам может «раскалываться» голова

Новости Мира 0 729

Ночные головные боли — тревожный симптом, который может указывать на скрытые нарушения в организме. О возможных причинах и диагностике рассказала сомнолог и эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева в беседе с «Газетой.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фотто: fizkes/Shutterstock/FOTODOM
Фотто: fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Основные причины ночной головной боли

По словам специалиста, чаще всего ночные боли в голове связаны с одной из следующих трех проблем:

  • Апноэ сна — временные остановки дыхания во сне;

  • Бруксизм — непроизвольный скрежет и сжатие зубов;

  • Нарушение внутричерепного давления — так называемая внутричерепная гипертензия.

Апноэ и нехватка кислорода

Обструктивное апноэ сна характеризуется кратковременными остановками дыхания, которые приводят к кислородному голоданию мозга. Это вызывает частые ночные пробуждения, а также головные боли, которые наиболее выражены по утрам. Подобный эффект может наблюдаться и при гипопноэ — состоянии, при котором дыхание становится слишком поверхностным.

Бруксизм: ночной стресс челюстей

Еще одна распространенная причина — бруксизм. Во время сна человек непроизвольно стискивает челюсти или скрежещет зубами. Это приводит к головным болям напряжения, особенно в височной и затылочной области. Подобные боли чаще всего возникают утром или в течение ночи.

Повышенное внутричерепное давление

Если причина в внутричерепной гипертензии, головная боль становится особенно выраженной именно в положении лежа. Пациенты часто просыпаются от сильной боли, которая немного утихает после того, как человек встает с постели. Это связано с перераспределением ликвора и изменением давления в черепной коробке.

Когда головная боль — самостоятельное заболевание

Дарья Лебедева также уточняет, что в ряде случаев ночные боли могут быть не симптомом другого состояния, а самостоятельным неврологическим диагнозом. Речь идет о следующих видах:

  • Гипническая головная боль — редкая форма, возникающая исключительно ночью;

  • Кластерная головная боль — резкая и мучительная, часто локализуется в одной половине головы;

  • Мигрень — может начинаться в ночное время, особенно у чувствительных к внешним триггерам пациентов.

Когда обращаться к врачу

Если ночные головные боли стали регулярными и снижают качество жизни, важно не откладывать визит к специалисту. В первую очередь рекомендуется проконсультироваться с терапевтом, неврологом или сомнологом. Для установления причины могут потребоваться:

  • Полисомнография (исследование сна);

  • Компьютерная сомнография;

  • Анализ на уровень кислорода в крови;

  • Мониторинг внутричерепного давления.

Ранняя диагностика поможет избежать осложнений и подобрать правильное лечение.

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