Врач объяснила, почему по ночам может «раскалываться» голова

Ночные головные боли — тревожный симптом, который может указывать на скрытые нарушения в организме. О возможных причинах и диагностике рассказала сомнолог и эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева в беседе с «Газетой.Ru», сообщает Lada.kz.
По словам специалиста, чаще всего ночные боли в голове связаны с одной из следующих трех проблем:
Апноэ сна — временные остановки дыхания во сне;
Бруксизм — непроизвольный скрежет и сжатие зубов;
Нарушение внутричерепного давления — так называемая внутричерепная гипертензия.
Обструктивное апноэ сна характеризуется кратковременными остановками дыхания, которые приводят к кислородному голоданию мозга. Это вызывает частые ночные пробуждения, а также головные боли, которые наиболее выражены по утрам. Подобный эффект может наблюдаться и при гипопноэ — состоянии, при котором дыхание становится слишком поверхностным.
Еще одна распространенная причина — бруксизм. Во время сна человек непроизвольно стискивает челюсти или скрежещет зубами. Это приводит к головным болям напряжения, особенно в височной и затылочной области. Подобные боли чаще всего возникают утром или в течение ночи.
Если причина в внутричерепной гипертензии, головная боль становится особенно выраженной именно в положении лежа. Пациенты часто просыпаются от сильной боли, которая немного утихает после того, как человек встает с постели. Это связано с перераспределением ликвора и изменением давления в черепной коробке.
Дарья Лебедева также уточняет, что в ряде случаев ночные боли могут быть не симптомом другого состояния, а самостоятельным неврологическим диагнозом. Речь идет о следующих видах:
Гипническая головная боль — редкая форма, возникающая исключительно ночью;
Кластерная головная боль — резкая и мучительная, часто локализуется в одной половине головы;
Мигрень — может начинаться в ночное время, особенно у чувствительных к внешним триггерам пациентов.
Если ночные головные боли стали регулярными и снижают качество жизни, важно не откладывать визит к специалисту. В первую очередь рекомендуется проконсультироваться с терапевтом, неврологом или сомнологом. Для установления причины могут потребоваться:
Полисомнография (исследование сна);
Компьютерная сомнография;
Анализ на уровень кислорода в крови;
Мониторинг внутричерепного давления.
Ранняя диагностика поможет избежать осложнений и подобрать правильное лечение.
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