Малахова назвали самым дорогим ведущим и раскрыли его гонорар

Известный продюсер Сергей Дворцов в интервью Аргументам и фактам рассказал о расценках российских звезд на частные мероприятия. По его словам, телеведущий Андрей Малахов входит в число самых дорогих ведущих страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Андрей Малахов, наряду с Дмитрием Киселевым и Дмитрием Борисовым, зарабатывает от 5 миллионов рублей за участие в частных мероприятиях. Дворцов уточнил, что окончательная сумма гонорара может варьироваться в зависимости от типа события и региона проведения.
Помимо популярных телеведущих, Дворцов также назвал имена артистов, чьи гонорары достигают рекордных сумм:
Григорий Лепс — около 10 миллионов рублей за концерт;
Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Юрий Антонов и Баста (Василий Вакуленко) также входят в число высокооплачиваемых исполнителей.
«Эти артисты на слуху, у них прочная связь с аудиторией, и они регулярно появляются в информационном пространстве», — отметил продюсер.
12 июля Telegram-канал Mash сообщил, что популярность певицы Татьяны Булановой значительно выросла среди молодежи, особенно у поколения Z. На этом фоне артистка повысила стоимость своих выступлений с 700 тысяч до 2 миллионов рублей.
Среди требований Булановой:
автомобиль представительского класса для передвижения по городу;
перелет только бизнес-классом;
размещение в гостинице не ниже 4 звезд;
номер «люкс» или «полулюкс», обязательно с плотными шторами, не пропускающими свет.
Комментарии0 комментарий(ев)