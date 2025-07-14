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14.07.2025, 17:31

Малахова назвали самым дорогим ведущим и раскрыли его гонорар

Новости Мира 0 852

Известный продюсер Сергей Дворцов в интервью Аргументам и фактам рассказал о расценках российских звезд на частные мероприятия. По его словам, телеведущий Андрей Малахов входит в число самых дорогих ведущих страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Сетевое издание «Смотрим»
Фото: Сетевое издание «Смотрим»

Доход — от 5 миллионов рублей за одно выступление

Андрей Малахов, наряду с Дмитрием Киселевым и Дмитрием Борисовым, зарабатывает от 5 миллионов рублей за участие в частных мероприятиях. Дворцов уточнил, что окончательная сумма гонорара может варьироваться в зависимости от типа события и региона проведения.

Топ-артисты: кто зарабатывает больше всех

Помимо популярных телеведущих, Дворцов также назвал имена артистов, чьи гонорары достигают рекордных сумм:

  • Григорий Лепс — около 10 миллионов рублей за концерт;

  • Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Юрий Антонов и Баста (Василий Вакуленко) также входят в число высокооплачиваемых исполнителей.

«Эти артисты на слуху, у них прочная связь с аудиторией, и они регулярно появляются в информационном пространстве», — отметил продюсер.

Буланова — новый фаворит поколения Z

12 июля Telegram-канал Mash сообщил, что популярность певицы Татьяны Булановой значительно выросла среди молодежи, особенно у поколения Z. На этом фоне артистка повысила стоимость своих выступлений с 700 тысяч до 2 миллионов рублей.

Среди требований Булановой:

  • автомобиль представительского класса для передвижения по городу;

  • перелет только бизнес-классом;

  • размещение в гостинице не ниже 4 звезд;

  • номер «люкс» или «полулюкс», обязательно с плотными шторами, не пропускающими свет.

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