Трамп поставил ультиматум России

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сделал ряд громких заявлений, касающихся конфликта в Украине и роли России. Американский лидер пригрозил введением жестких экономических мер, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение, сообщает Lada.kz со ссылкой на INTERFAX.RU.

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100-процентные тарифы — в случае провала переговоров

Дональд Трамп выразил резкое недовольство действиями Москвы и дал понять, что терпение Вашингтона на исходе. Он заявил, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение по прекращению войны, США введут вторичные санкции против России и ее торговых партнеров.

«Я очень недоволен действиями России. Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней. Это будут тарифы как минимум в 100 процентов», — подчеркнул глава Белого дома.

Украина получит оружие на миллиарды долларов

Президент США также сообщил, что НАТО приобретет у Соединенных Штатов военную технику на миллиарды долларов и передаст ее Украине. По словам Трампа, поставки будут осуществлены в максимально сжатые сроки.

«Это очень крупная сделка. Оружие будет закуплено у США, передано НАТО и доставлено на поле боя. Украина этим займётся», — пояснил американский лидер.

Кто оплатит поставки — ответ Трампа

Трамп подчеркнул, что американские налогоплательщики не будут финансировать поставки. Расходы на оружие лягут на плечи стран-членов Североатлантического альянса.

«Мы отправим батареи Patriot уже в ближайшие дни. НАТО будет координировать процесс поставок», — добавил он.

Рютте: Европе пора действовать масштабнее

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал позицию Трампа и заявил, что европейские страны готовы к более активному участию в военной помощи Украине. Он отметил, что в будущем поставки будут еще более крупными, а оборудование — доставляться оперативно.

«На месте Путина я бы задумался и отнесся к переговорам с Украиной серьезнее», — заявил Рютте.

Он также напомнил, что члены НАТО согласились увеличить оборонные расходы и выполнять свои обязательства в рамках альянса.