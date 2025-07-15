18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.24
612.94
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.07.2025, 21:06

Трамп поставил ультиматум России

Новости Мира 0 770

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сделал ряд громких заявлений, касающихся конфликта в Украине и роли России. Американский лидер пригрозил введением жестких экономических мер, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение, сообщает Lada.kz со ссылкой на INTERFAX.RU.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

100-процентные тарифы — в случае провала переговоров

Дональд Трамп выразил резкое недовольство действиями Москвы и дал понять, что терпение Вашингтона на исходе. Он заявил, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение по прекращению войны, США введут вторичные санкции против России и ее торговых партнеров.

«Я очень недоволен действиями России. Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней. Это будут тарифы как минимум в 100 процентов», — подчеркнул глава Белого дома.

Украина получит оружие на миллиарды долларов

Президент США также сообщил, что НАТО приобретет у Соединенных Штатов военную технику на миллиарды долларов и передаст ее Украине. По словам Трампа, поставки будут осуществлены в максимально сжатые сроки.

«Это очень крупная сделка. Оружие будет закуплено у США, передано НАТО и доставлено на поле боя. Украина этим займётся», — пояснил американский лидер.

Кто оплатит поставки — ответ Трампа

Трамп подчеркнул, что американские налогоплательщики не будут финансировать поставки. Расходы на оружие лягут на плечи стран-членов Североатлантического альянса.

«Мы отправим батареи Patriot уже в ближайшие дни. НАТО будет координировать процесс поставок», — добавил он.

Рютте: Европе пора действовать масштабнее

Генсек НАТО Марк Рютте поддержал позицию Трампа и заявил, что европейские страны готовы к более активному участию в военной помощи Украине. Он отметил, что в будущем поставки будут еще более крупными, а оборудование — доставляться оперативно.

«На месте Путина я бы задумался и отнесся к переговорам с Украиной серьезнее», — заявил Рютте.

Он также напомнил, что члены НАТО согласились увеличить оборонные расходы и выполнять свои обязательства в рамках альянса.

7
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…