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15.07.2025, 06:45

Названы духи, которые летом могут пахнуть мочой и потом

Новости Мира 0 712

В летнюю жару даже самые изысканные духи могут неожиданно превратиться в источник неприятного запаха. Все дело — в особенностях химического состава и индивидуальной реакции тела, рассказал доцент кафедры госпитальной терапии Пироговского университета Евгений Таратухин в интервью «Газете.Ru», передает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Жара и духи: что происходит с ароматом

В высокую температуру увеличивается летучесть компонентов парфюмерной композиции — аромат становится более резким и насыщенным. Однако из-за ускоренного испарения спирта и воздействия пота ароматические ноты могут искажаться. Как результат — привычный парфюм начинает звучать иначе, иногда неприятно.

«Спирт испаряется быстро, оставляя на коже концентрированную отдушку. То, как она будет вести себя дальше, зависит от состава духов», — пояснил специалист.

Ароматы, которых стоит избегать летом

Некоторые виды парфюма в жаркую погоду особенно подвержены негативному взаимодействию с потом. Среди них:

  • кожаные ноты,

  • амбровые ароматы,

  • сандаловые и удовые композиции,

  • мускус (включая «белый мускус»),

  • современные амбро-древесные духи.

По словам врача, амброценоиды — синтетические компоненты, часто встречающиеся в древесно-амбровых ароматах, — у многих людей ассоциируются с запахом мочи и пота. В сочетании с реальным потом эффект может быть крайне неприятным.

Пот и духи: опасное сочетание

Потовые железы выделяют не только воду, но и жирные кислоты, продукты обмена и минералы. Эти вещества смешиваются с духами и могут искажать их аромат.

«Получившийся запах — сугубо индивидуален, и он далеко не всегда приятен», — отметил Евгений Таратухин.

Какие ароматы лучше выбрать летом

Чтобы избежать неприятного запаха, специалист рекомендует делать ставку на свежие и легкие композиции:

  • акватические ароматы,

  • цитрусовые,

  • фруктовые,

  • прозрачные цветочные,

  • фужерные (травяные и прохладные).

Эти группы ароматов лучше маскируют запах пота и воспринимаются окружающими как свежие и приятные.

А что насчет масляных духов?

Масляная основа духов менее чувствительна к высокой температуре: она удерживает ароматические молекулы и замедляет их испарение. Тем не менее даже в этом случае многое зависит от конкретной формулы. Не все масляные духи одинаково устойчивы и не каждый из них подходит для жары.

Вывод

Летом стоит особенно внимательно относиться к выбору парфюма. Лучше отказаться от тяжелых и насыщенных ароматов в пользу свежих, легких композиций. Это поможет избежать неловких ситуаций и сохранить ощущение комфорта — и для себя, и для окружающих.

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