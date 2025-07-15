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15.07.2025, 07:43

Ученый рассказал, в каких случаях ЭКО может не сработать

Новости Мира 0 467

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) не является универсальным решением для всех случаев бесплодия. Об этом напомнил кандидат биологических наук, эмбриолог Европейского медицинского центра и старший научный сотрудник кафедры эмбриологии МГУ имени Ломоносова Илья Володяев. В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что эффективность ЭКО значительно зависит от возраста женщины, сообщает Lada.kz. 

Фото: Burdun Iliya/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Burdun Iliya/Shutterstock/FOTODOM

По его словам, уже после 35 лет у женщин стремительно снижается количество яйцеклеток, пригодных для оплодотворения, а также растет вероятность хромосомных нарушений. Это, в свою очередь, снижает шанс на успешное зачатие и увеличивает риск выкидыша.

Иллюзия безграничных возможностей

По словам Володяева, успехи современной репродуктивной медицины создают у многих ложное впечатление, что ЭКО способно помочь в любой ситуации и в любом возрасте. Однако это не так. Метод действительно эффективен, например, при отсутствии у женщины маточных труб или при мужском бесплодии, когда в эякуляте мало жизнеспособных сперматозоидов. Но он не способен преодолеть биологические ограничения, обусловленные возрастом.

Каждый год снижает шансы

Эксперт приводит конкретные цифры: после 35 лет с каждым годом вероятность получения эмбриона с нормальным набором хромосом уменьшается примерно на 6%. К 45 годам она составляет лишь около 10%. Причем этого недостаточно — необходимо еще, чтобы была получена зрелая яйцеклетка, которая успешно оплодотворится и сможет дорасти до стадии переноса в полость матки.

«Даже при использовании самых передовых технологий, все этапы — от стимуляции до имплантации — не дают стопроцентной гарантии успеха», — отметил Володяев.

Что не могут технологии

Специалист подчеркнул, что ни одна репродуктивная технология не в силах «омолодить» яйцеклетки, исправить их генетические дефекты или создать сперматозоиды из ничего. Поэтому ожидать от ЭКО невозможного — распространённая ошибка.

Выход — донорские или замороженные яйцеклетки

Когда собственный репродуктивный ресурс исчерпан, возможна альтернатива — использование донорских яйцеклеток либо ранее замороженных собственных. Это единственный путь к беременности в тех случаях, когда возраст женщины или её состояние здоровья не позволяет рассчитывать на естественные клетки.

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