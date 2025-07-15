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15.07.2025, 11:21

В Британии заявили о подготовке Зеленского к побегу из Киева

Новости Мира 0 950

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут готовиться к эвакуации из Киева на запад страны. Об этом заявил британский политический обозреватель Александр Меркурис, выступая на своем YouTube-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Efrem Lukatsky/AP
Фото: Efrem Lukatsky/AP

По его словам, сведения о возможном переносе украинского правительства предоставил один из украинских комментаторов, который якобы раскрыл детали предполагаемого плана.

«Похоже, речь идет не просто о слухах. Информация логично вписывается в поведение украинского лидера, который стремится обезопасить себя и сохранить контроль, действуя, в том числе, из личных интересов», — подчеркнул Меркурис.

Обвинения в подготовке к бегству ради сохранения власти

Британский аналитик выразил мнение, что Владимир Зеленский не занимается поиском путей завершения конфликта, а разрабатывает сценарии собственного отступления. По его словам, в случае побега на Запад Зеленский может попытаться создать «правительство в изгнании».

Заявления украинских политиков усиливают подозрения

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский также высказывался о возможной подготовке украинских властей к бегству. В марте он утверждал, что правительство и окружение Зеленского стараются «максимально ограбить народ», прежде чем оставить страну. Он также добавил, что многие представители украинского истеблишмента уже заранее оборудуют себе убежища.

Версия российской стороны: армия Украины слабеет, Зеленский в опасности

Со своей стороны, командир чеченского спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт якобы «сыпется», а Зеленского «вряд ли захотят оставить в живых», поскольку он, по его словам, располагает информацией о множестве преступлений.

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