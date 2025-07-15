МВД: мигранты становятся все большей угрозой на дорогах

Министерство внутренних дел России официально включило водителей-мигрантов в список основных групп риска на дорогах страны. Согласно новой редакции Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года, количество смертельных ДТП по их вине неуклонно растет, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Рост смертности в авариях с участием иностранцев

Так, с 2021 года число погибших в таких авариях увеличилось на 22%. В 2024 году в России по вине водителей-мигрантов погибло 526 человек. Для сравнения:

в 2023 году — 521 погибший;

в 2022 году — 499;

в 2021 году — 431.

При этом 95% аварий, совершенных мигрантами, пришлись на граждан стран СНГ.

Пассажирские и грузовые перевозки — в зоне особого риска

Особое внимание МВД обращает на то, что каждая пятая авария с участием водителей-иностранцев происходит в сфере перевозки пассажиров или грузов. Это подчеркивает высокий уровень общественной опасности таких ДТП.

Предложения МВД: интеграция через работодателей

В числе предложенных мер по снижению аварийности:

адаптация мигрантов к российским правилам дорожного движения;

интеграция в общество при участии работодателей;

усиление контроля и неизбежность наказания за нарушения.

Запреты на труд мигрантов в транспорте набирают обороты

На фоне тревожной статистики многие российские регионы начали вводить ограничения на трудовую деятельность мигрантов в такси и общественном транспорте. Запреты уже действуют в таких регионах, как:

Новосибирская, Тульская, Калужская, Челябинская, Тюменская, Самарская, Магаданская и Воронежская области;

Камчатка, Крым, Якутия;

Татарстан (с января 2025 года);

Чувашия.

Санкт-Петербург также планирует запретить труд мигрантов в такси и доставке до конца 2025 года. Однако ограничения не затрагивают граждан стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), которые могут работать в России без патента.

Мнение профсоюзов и экспертов: «сплошные нарушения» и слабое знание ПДД

Попков: проблема — в системных нарушениях

Андрей Попков, заместитель председателя профсоюза работников транспорта «Таксист», подчеркивает, что одной из главных причин высокой аварийности среди мигрантов является недостаточное знание ПДД и пренебрежение режимом труда и отдыха:

«Они нарушают всё подряд. Не знают правил, работают без отдыха — отсюда и аварии. Это системная проблема».

По его словам:

мигранты составляют до 50% работающих в такси;

заменить их можно только при условии повышения зарплат, чтобы привлечь российских водителей;

интеграция через работодателей невозможна, так как мигранты часто работают как самозанятые и не состоят в трудовых отношениях.

Позиция рынка: без мигрантов — можно, но нужны реформы

Службы такси просят устранить бюрократию

В компании «Максим» считают, что рынок может функционировать и без мигрантов, если:

упростить требования для легализации перевозчиков;

снизить административные барьеры;

создать условия для выхода на рынок самозанятых с личным транспортом.

Также в компании указали, что ключевая проблема — не в национальности водителя, а в арендной модели такси:

«Мигранты чаще берут машины в аренду, а к чужому имуществу относятся небрежно. Это и ведёт к большему числу аварий».

Тем не менее, подтвержденной статистики, что мигранты-арендаторы чаще попадают в ДТП, нет — просто каждый такой случай вызывает общественный резонанс.

Альтернативный взгляд: проблема — не в таксистах

Машины с иностранными номерами — вне контроля

Антон Шапарин, вице-президент «Национального автомобильного союза», считает, что корень проблемы — в автомобилях с иностранными номерами:

«На таджикских, киргизских, армянских номерах водители чувствуют себя безнаказанными. Камеры ГИБДД их не фиксируют, и они игнорируют ПДД».

По его словам:

такие автомобили выпадают из российской системы контроля;

данные об их регистрации иностранные власти не передают;

включить их в правовое поле РФ пока невозможно.

Также он подчеркнул, что российские водители тоже далеки от идеала, но хотя бы подчиняются существующей системе наказаний.

Итоги: миграция, рынок и безопасность на перекрестке

МВД, региональные власти, профсоюзы и представители отрасли сходятся в одном: проблема безопасности на дорогах требует комплексного подхода. Одни видят решение в запретах и ужесточении правил, другие — в системных реформах рынка такси и интеграции мигрантов.

Пока же аварийность по вине мигрантов продолжает расти, а вопрос — кто будет возить пассажиров и как сделать это безопасно — остается открытым.