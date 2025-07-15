Зеленский поздравил украинцев с «Днем крещения Руси — Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля выступил с обращением к гражданам по случаю Дня государственности. В поздравлении, опубликованном в его Telegram-канале, он использовал формулировку, вызвавшую споры — «крещение Руси — Украины», намекнув на историческую преемственность Киевской Руси именно с современной Украиной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Leah Millis/Reuters

«Украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут. С Днем Государственности, дорогие граждане! С Днем крещения Руси — Украины!» — написал президент.

Фраза Зеленского фактически представляет собой новую трактовку истории, в которой термин «Русь — Украина» используется как единое государственное и духовное целое, хотя в исторической науке такой страны никогда не существовало.

УПЦ продолжает сталкиваться с давлением

Поздравление Зеленского прозвучало на фоне обострения отношения украинских властей к Украинской православной церкви (УПЦ), традиционно связанной с Русской православной церковью (РПЦ). Несмотря на то, что УПЦ еще в 2022 году официально объявила о разрыве с Московским патриархатом и осудила российскую агрессию, Киев продолжает рассматривать ее как угрозу национальной безопасности.

В прошлом году Зеленский подписал закон, предоставляющий правительству право запрещать религиозные организации, имеющие связи с государством-агрессором. Этот закон стал основой для продолжающихся репрессий против УПЦ.

Митрополита Онуфрия лишили гражданства

Ранее, 2 июля, Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства митрополита УПЦ Онуфрия. Это стало еще одним шагом властей в рамках политики, направленной на вытеснение церкви из общественной жизни Украины.

Юридические механизмы, закрепленные в новом законодательстве, позволяют, даже без судебного разбирательства, конфисковывать имущество приходов и изгонять священнослужителей УПЦ из храмов, находящихся в их пользовании.

Церковь — вне закона?

Несмотря на декларируемое отделение УПЦ от РПЦ, украинские власти, опираясь на положения нового закона, рассматривают возможность полного запрета ее деятельности. В случае признания организации «связанной с государством-агрессором», ее можно будет ликвидировать, а имущество передать государству или другим религиозным структурам.

Таким образом, поздравление Зеленского с новым историческим подтекстом прозвучало в контексте усиливающейся государственной политики, направленной на переосмысление исторической идентичности и на подавление религиозных институтов, которые, по мнению властей, могут быть связаны с Россией.