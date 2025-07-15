Мигрантам придется отчитываться, чтобы отправить деньги за границу

Российские парламентарии выступили с инициативой ужесточить контроль за денежными переводами трудовых мигрантов в другие страны. С такой идеей к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратились депутаты фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин. Они настаивают на необходимости ограничить объем переводов, чтобы он не превышал официальные доходы мигрантов. сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Невозможно проверить доходы — риски возрастают

Как поясняют авторы инициативы, в настоящий момент отсутствуют действенные механизмы, позволяющие сопоставить суммы переводов с реальными заработками иностранных работников. Это, по мнению депутатов, создает условия для сокрытия теневых доходов, ухода от налогов и бесконтрольного вывоза денежных средств за рубеж.

Предлагаемые меры: декларации и банковский контроль

Для повышения прозрачности операций предлагается запретить денежные переводы, превышающие подтвержденный доход мигранта. Кроме того, инициаторы идеи считают необходимым обязать отправителей крупных сумм предоставлять налоговые декларации. Банковские учреждения, в свою очередь, должны будут усилить контроль за такими транзакциями.

Дополнительные условия для получения гражданства

Наряду с этой инициативой, 11 июля депутат Сардана Авксентьева направила письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, в котором предложила ввести еще одно условие для получения гражданства. По ее мнению, иностранцы, претендующие на российское подданство, должны уплатить налоги на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь срок пребывания в России.

Борьба с теневой экономикой набирает обороты

Предложения депутатов направлены на ужесточение финансового контроля и противодействие нелегальному обороту средств. Авторы инициативы подчеркивают: такие меры необходимы для защиты экономических интересов страны, снижения объемов «серой» занятости и увеличения налоговых поступлений.