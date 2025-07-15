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15.07.2025, 18:02

$4 миллиарда за сутки: таинственный криптовладелец начал разгружать старые активы

Новости Мира 0 316

Аналитики платформы Lookonchain сообщили о необычной активности: владелец более 80 тысяч биткоинов, не использовавшихся с 2011 года, начал переводить крупные суммы на кошельки инвестиционной компании Galaxy Digital. В общей сложности уже было отправлено 40 009 BTC — это примерно $4,68 млрд по текущему курсу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Биткоины на миллиарды начали движение после 14 лет «сна»

Ранее, 4 июля, тот же кошелек осуществил массовую переадресацию всех 80 тысяч биткоинов на новые адреса, что уже тогда вызвало ажиотаж в криптосообществе. Теперь часть этих средств уходит напрямую на крупные торговые площадки.

Binance и Bybit начали получать средства

Согласно отчетам, около 6 тысяч биткоинов (эквивалентно $706 млн) уже были переведены из фонда Grayscale на криптовалютные биржи Bybit и Binance. Такой шаг может свидетельствовать о намерении владельца зафиксировать прибыль, пока рынок на пике.

Рост в 150 тысяч раз: от 78 центов до $121 тысячи

Особый интерес вызывает тот факт, что эти биткоины были приобретены или получены в 2011 году, когда их стоимость составляла около $0,78 за единицу. С тех пор курс вырос более чем в 150 тысяч раз, достигнув нового рекорда 14 июля.

На платформе Binance курс биткоина утром 14 июля подскочил выше $121 тыс. — это превышает предыдущий максимум в $119 тыс., зафиксированный вечером 13 июля. На момент утренней сессии биткоин торговался на уровне $121 014,73, что отражает рост на 2,82% за сутки.

Что это может значить для крипторынка

Массовый вывод старых биткоинов может повлиять на динамику рынка: возможны как всплески волатильности, так и изменение настроений инвесторов. Некоторые аналитики считают, что такие движения указывают на приближение коррекции или фиксацию сверхприбылей в условиях перегретого рынка. Однако остается неизвестным, будет ли владелец продавать все активы или ограничится частью из них.

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