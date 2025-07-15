Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о своей отставке. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале 15 июля 2025 года, приложив к публикации фото собственного заявления, написанного от руки, сообщает Lada.kz.

Фото: Alina Smutko/Reuters

Подтверждение в соцсетях

В опубликованном посте Денис Шмыгаль выразил благодарность вооружённым силам, президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также своей команде:

«Благодарю наших защитников и защитниц, которые держат фронт и оберегают Украину! Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие! Благодарю всю команду за неустанную работу ради нашего государства», — написал политик.

Формальная процедура

По украинскому законодательству, отставка премьер-министра подаётся на имя Верховной Рады. После того как парламент рассмотрит и примет заявление, полномочия Шмыгаля официально прекратятся. До этого момента он продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Кто заменит Шмыгаля?

Пока неизвестно, кто может занять пост премьер-министра Украины. Возможные кандидатуры в правительстве и среди партий, представленных в Раде, не называются. Президент Зеленский пока публично не комментировал ситуацию.

Контекст

Денис Шмыгаль занимал пост премьер-министра с марта 2020 года. За время его руководства страна прошла через пандемию COVID-19, полномасштабную войну с Россией и масштабные реформы в условиях кризиса. Его отставка может ознаменовать начало очередного этапа политических перестановок в украинском руководстве.